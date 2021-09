Le trame della soap Il Paradiso delle Signore 6 entrano nel vivo. Le anticipazioni dei nuovi episodi si concentrano su Flora, la figlia segreta di Achille Ravasi ora in pianta stabile a Milano. Arguta e non così ingenua come vuol far credere, la nuova stilista del grande magazzino pare nasconda tanti segreti. La lettera del padre che ha letto con tanto sgomento non l'ha lasciata indifferente e, guarda caso, ha subito desiderato conoscere Adelaide, la donna per la quale Achille aveva perso la testa. Nessuno sa ancora cosa sia effettivamente successo in America, anche perché la morte di Ravasi è stata archiviata come incidente.

Sappiamo che le cose non stanno affatto così e che Adelaide e Umberto nascondono un segreto che potrebbe cambiare ogni cosa. Per quanto ancora a villa Guarnieri la contessa e il commendatore si godranno questa labile tranquillità? Molto, molto poco.

Flora e Agnese, scintille all'Atelier: Il Paradiso delle Signore 6 nuove anticipazioni

La giovane Ravasi ha accettato la proposta di Vittorio ed è ufficialmente la nuova stilista dell'Atelier, pronta a sostituire Gabriella. Quei bozzetti sono stati davvero dimenticati oppure Flora ha in mente un piano ben preciso?

Ancora troppo presto per formulare ipotesi ma, quel che è certo, è che la presenza di Flora non verrà accolta così bene dallo staff del Paradiso.

In particolare, Agnese sentirà che l'arrivo della giovane porterà solo guai. Tra loro, nascerà immediatamente una forte ostilità.

Chi non è contenta della decisione di Vittorio è anche Adelaide: alla contessa poco importa chi sostituisce Gabriella, ciò che la logora è il fatto che la figlia di Ravasi resti a Milano.

Vittorio viene a sapere della lettera di Achille

Conti e Flora sono molto complici e si stimano a vicenda. E' in virtù di questa fiducia che la giovane Ravasi gli parla della lettera che Achille le ha lasciato. Il contenuto della missiva è davvero importante. Quale sarà la sua prossima mossa?

Le anticipazioni Il Paradiso delle Signore raccontano poi che Salvatore continuerà imperterrito a corteggiare Anna, che non ha gradito il suo omaggio floreale.

Gloria scrive una lettera d'amore a Ezio, anticipazioni Il Paradiso delle Signore 6

Stefania, invece, è al settimo cielo da quando Ezio, il padre che non vedeva da tempo, è arrivato a Milano. Gloria, dopo aver riflettuto sui sentimenti che la legano ancora a lui, decide di scrivergli una lettera. Nei prossimi episodi però, Ezio le farà una dolorosa confessione: è innamorato di un'altra donna e per loro due non c'è più alcuna speranza di una riconciliazione. Ormai, è troppo tardi per ricucire quel legame spezzato da anni.