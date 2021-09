Il Paradiso delle Signore 6 è tornato in onda con grande successo nel daytime di Rai 1. Da lunedì si sono riaperte le porte del grande magazzino più famoso del piccolo schermo televisivo e a capitanare i vari protagonisti vi è Vittorio Conti, interpretato dall'attore Alessandro Tersigni. Dopo aver girato un bel po' di episodi per tutta l'estate, il set della soap si è riaperto di nuovo a fine agosto e, in questi giorni, gli attori sono impegnati con le riprese degli episodi natalizi.

Al via le riprese delle puntate natalizie de Il Paradiso delle signore 6

Nel dettaglio, a fornire questo retroscena sulle riprese de Il Paradiso delle signore 6 sono stati proprio alcuni dei protagonisti di questa stagione, intervenuti in diretta televisiva nel programma di Rai 1 Oggi è un altro giorno condotto da Serena Bortone.

Alessandro Tersigni, Emanuel Caserio, Filippo Scarafia e Pietro Genuardi si sono collegati con la trasmissione direttamente dal set della soap opera, già addobbato a festa per le registrazioni delle puntate che andranno in onda da dicembre a gennaio in prima visione assoluta.

Come è già accaduto negli anni precedenti, il racconto de Il Paradiso delle signore, segue quello del calendario in corso e quindi anche i protagonisti del celebre grande magazzino, si ritrovano a festeggiare le varie festività assieme ai milioni di Italiani che seguono tutti i giorni l'appuntamento in televisione.

La soap proseguirà per tutta la stagione tv 2021/2022 su Rai 1

"Qui al Paradiso adesso è Natale", ha ribadito l'inviata del programma sottolineando il fatto che i vari attori stessero sfidando il caldo di questi giorni, vestendo con maglioni di lana per le riprese delle puntate natalizie che andranno in onda in pieno inverno in televisione.

La soap opera, anche quest'anno, ricoprirà tutta la durata della stagione televisiva 2021/2022 e chiuderà i battenti il prossimo maggio con la fine della stagione televisiva Rai.

Ma i fan possono stare tranquilli, perché i vertici della tv di Stato hanno già confermato la soap per la prossima stagione tv 2022/2023: la settima serie de Il Paradiso delle signore ci sarà e sarà sempre in onda sulla rete ammiraglia della tv di Stato.

Vittorio Conti ritrova l'amore nella sesta stagione de Il Paradiso delle signore

Intanto, le anticipazioni riguardanti le prossime puntate della soap, rivelano che ci saranno un po' di novità legate in primis a Vittorio Conti.

Dopo l'addio di Marta, riprenderà in mano le redini della sua vita e come ha svelato l'attore stesso, ci sarà un ritorno importante che potrebbe tornare a fargli battere il cuore.

Di chi si tratta? Tersigni non si è sbilanciato più di tanto, invitando però gli spettatori a seguire la soap per tutti gli sviluppi.