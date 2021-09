Torna a far sognare il rapporto mai concluso tra Agnese e Armando ne Il Paradiso delle Signore. Le anticipazioni delle prossime puntate rivelano che la signora Amato si ingelosirà parecchio quando noterà la presenza inequivocabile di una donna a casa del buon Ferraris. I suoi sentimenti mai sopiti troveranno di nuovo forza. Nella stessa situazione sarà anche Gloria, ancora innamorata dell'ex marito Ezio. Dopo aver scoperto che è innamorato di un'altra donna e che ha costruito con lei una famiglia, non vorrà più incontrarlo al grande magazzino, spaventata dai suoi sentimenti.

Non sarà semplice, visto che ormai Colombo è in pianta stabile a Milano e ha intenzione di andare a vivere con l'adorata figlia Stefania, ancora all'oscuro di una parte di verità che riguarda suo padre.

Agnese gelosa di Armando, Il Paradiso delle Signore anticipazioni

Nei prossimi episodi della soap opera campionessa di ascolti su Rai 1 e precisamente nella puntata che andrà in onda il 5 ottobre 2021, Agnese si recherà a casa di Armando. Qui capirà che una donna ha passato del tempo, trovando dei segni che non lasciano spazio a dubbi. La signora Amato resterà spiazzata dalla profonda gelosia che la sorprenderà: è ancora innamorata di Armando, nonostante si sia sacrificata per il bene della sua famiglia?

Le anticipazioni Il Paradiso delle Signore promettono colpi di scena in questo senso, visto che tra qualche tempo Giuseppe sarà costretto a rivelare ad Agnese la verità su ciò che è successo in Germania con Petra, la donna con la quale ha intrecciato una relazione avendo anche un bambino. Non si esclude che la signora Amato, davanti all'ennesima delusione, possa decidere di tornare con Armando, sempre che non sia lui ad avere un'altra donna.

Gloria fugge da Ezio, anticipazioni Il Paradiso delle Signore

Nella puntata del 5 ottobre, Adelaide prenderà una decisione avventata invitando Flora Ravasi a vivere a casa Guarnieri senza consultarsi con Umberto. La contessa vuole chiaramente tenerla d'occhio, preoccupata che la reale dinamica della morte di Achille possa venire a galla.

Non sa ancora a cosa sta andando incontro. Le nuove anticipazioni Il Paradiso delle Signore svelano poi che per Gloria sarà sempre più difficile nascondersi da Ezio, che si è trasferito a Milano dopo aver accettato l'importante proposta lavorativa di Umberto. Gloria prova ancora dei forti sentimenti per l'ex marito ma non può sopportare il fatto che si sia rifatto una vita lontano da lei. Stefania, invece, è al settimo cielo per il rapporto ritrovato con quel padre che tanto affascina anche le altre Veneri sue amiche. Ricordiamo che tutte le puntate possono essere riviste in replica su RaiPlay dopo la messa in onda.