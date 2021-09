Il Paradiso delle Signore torna a far emozionare milioni di telespettatori con nuove puntate su Rai 1 e la puntata che andrà in onda mercoledì 15 settembre vedrà al centro delle scene il lavoro di Vittorio per la nuova rivista e una nuova possibilità per Tina che potrebbe far parte della copertina. Agnese presenterà sua figlia ad Armando, mentre Ludovica sarà molto decisa a difendere la sua relazione con Marcello senza lasciarsi intimidire da Adelaide che non approva affatto la storia d'amore tra la signorina Brancia e il proprietario della caffetteria.

Tina riabbraccia le sue colleghe del Paradiso: spoiler 15 settembre

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore di mercoledì 15 settembre annunciano che Tina sarà accolta con gioia in famiglia dopo la lunga assenza da Milano. La ragazza potrà finalmente riabbracciare sua madre e Salvatore e dopo tanto tempo potrà vedere i suoi genitori di nuovo insieme. Per la cantante ci sarà occasione anche di ritornare al grande magazzino dove potrà riabbracciare le amiche con cui ha condiviso un periodo importante della sua vita e Agnese le presenterà Armando. Pur essendo tornata con suo marito, infatti, la madre di Tina dimostrerà di non avere mai dimenticato la vicinanza del magazziniere che ormai è diventato una presenza fondamentale della sua vita.

Vittorio assisterà all'abbraccio tra Tina e le sue ex colleghe e deciderà di immortalare questo momento emozionante.

Ludovica penserà di presentarsi al Circolo con Marcello: spoiler Il Paradiso delle signore

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore del 15 settembre rivelano che, nella puntata che sarà trasmessa mercoledì il dottor Conti si darà da fare per la nuova rivista, dedicandosi a fotografare le modelle per il lancio della nuova collezione firmata da Gabriella Rossi.

Quando rivedrà le foto scattate in giornata, Vittorio sarà molto colpito dall'espressione di Tina in compagnia delle sue amiche ed avrà un'intuizione: per il primo numero del Paradiso Market vorrebbe che la foto della ragazza fosse in copertina. Il dottor Conti penserà di proporre la sua idea in redazione e per Tina questa potrebbe essere un'occasione per ricominciare a lavorare a Milano.

Nel frattempo, Ludovica ripenserà alla reazione negativa di Adelaide rispetto alla sua storia d'amore con Marcello e deciderà di non lasciarsi influenzare dalla nobildonna. La signorina Brancia, al contrario, sarà sempre più ferma nella sua posizione, tanto che penserà di presentarsi al Circolo con il suo fidanzato, appena ce ne sarà occasione.

Il Paradiso delle signore sarà in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì, a partire dalle 15:55 su Rai 1 e le puntate saranno disponibili come sempre su Raiplay poco dopo la messa in onda.