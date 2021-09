Un nuovo personaggio sta per cambiare le sorti delle nuove puntate della soap Il Paradiso delle Signore in onda su Rai 1. Lei è Flora, la figlia segreta di Achille Ravasi che da poco è arrivata a Milano. Per uno strano scherzo del destino, la giovane è stata assunta da Vittorio per sostituire Gabriella, fresca di partenza. Flora ha da subito manifestato un interesse verso Adelaide, l'ex moglie di suo padre, tanto da volerla conoscere. Le anticipazioni svelano che ci sarà un clamoroso colpo di scena che ribalterà le carte in tavola: la contessa proporrà a Flora di trasferirsi a Villa Guarnieri, senza consultarsi prima con Umberto.

E' chiaro che Adelaide non farà un gesto del genere per caso e che ha in mente un piano per tenere al sicuro il segreto sulla morte di Ravasi. Le cose non andranno come previsto, in quanto Flora inizierà a essere sempre più affascinata da Umberto.

Flora si trasferisce da Adelaide e Umberto: Il Paradiso delle Signore anticipazioni

Nei prossimi episodi, la bella Ravasi accetterà di vivere nella prestigiosa villa Guarnieri. Le trame si faranno davvero interessanti, visto che Adelaide non avrà previsto che Flora si invaghisca di Umberto. Il fascino del commendatore sarà come il miele per la figlia di Achille, che non riuscirà a resistere. Il lavoro come stilista al grande magazzino le darà invece dei problemi.

A tal proposito, le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore, raccontano che Flora si scontrerà con Agnese, indispettita dai suoi comportamenti. Anche parte dello staff non accetterà la sua presenza, rimpiangendo i giorni felici in compagnia di Gabriella.

Adelaide in pericolo nelle nuove puntate Il Paradiso delle Signore

Flora Gentile, dopo essersi trasferita a villa Guarnieri, inizierà a rendersi conto che ci sono molti lati oscuri nella misteriosa morte del padre e la sua presenza rischia di diventare una spina nel fianco per i padroni di casa.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

A confermare ciò, una precedente intervista di Vanessa Gravina, nella quale ha anticipato che la contessa verrà messa in pericolo da un nuovo personaggio femminile. Chi, se non proprio Flora? Ricordiamo poi che Adelaide sparirà per circa un mese. Un'assenza che potrebbe coincidere con un gesto estremo della giovane Ravasi, magari dopo aver scoperto cosa è davvero accaduto a suo padre.

Nei prossimi episodi de Il Paradiso delle Signore, Adelaide potrebbe essere rapita, il chi giustificherebbe la sua assenza. Quello che è certo, è che Flora causerà molti problemi a Umberto e alla contessa. Si scoprirà però cosa è realmente successo ad Achille che, ovviamente, non è morto a causa di un incidente, come hanno dichiarato gli inquirenti.