Tempo di confessioni nelle nuove puntate Il Paradiso delle Signore 6 in onda su Rai 1. Le anticipazioni raccontano che Flora Gentile Ravasi, per un contrattempo, sarà costretta a fermarsi a Milano. Ma siamo proprio sicuri che si tratterà solo di un imprevisto? La figlia del defunto Achille si insinuerà presto nelle vite di Umberto e Adelaide, diventando per entrambi una spina nel fianco. Intanto, a casa Amato, si respira aria pesante. Giuseppe è in ansia per il suo segreto che riguarda la doppia vita condotta per anni in Germania, mentre Tina è ancora chiusa nel silenzio.

Sentendosi soffocare, la giovane Amato si confiderà con Gabriella, che verrà a sapere tutta la verità sul rapporto con Sandro.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore puntata di martedì 21 settembre 2021

Flora Ravasi è ancora a Milano ma perde i bagagli. Costretta a rifarsi completamente il guardaroba, si reca al Paradiso delle Signore. Tutte le Veneri sono al suo servizio e ne sono incantate. Flora dimostra di avere un senso estetico e un buon gusto fuori dal comune.

Nel frattempo, Ludovica e Marcello sono alle prese con nuovi problemi. Sembra che la loro relazione sia una corsa ad ostacoli. I due ragazzi sono però molto innamorati e non si lasciano abbattere dalle difficoltà. Ce la faranno anche questa volta, ne sono certi.

Flora legge una lettera misteriosa di Achille

Le anticipazioni Il Paradiso delle Signore 6 continuano con la scoperta di Flora davanti al suo assicuratore. Il padre le ha lasciato un'eredità non indifferente.

Ciò che è più importante è però la lettera a lei indirizzata: che cosa le avrà scritto il defunto Ravasi? Pare che il mistero legato alla morte di Achille riservi altri colpi di scena.

Sarà Umberto a scoprire che Flora è in città. Il commendatore non nasconde la sua preoccupazione e mette subito al corrente Adelaide.

La verità di Tina, anticipazioni Il Paradiso delle Signore

Non c'è pace a casa Amato, dove sembrano regnare i segreti. Agnese è molto felice del ritorno di Tina, così come lo sono Salvatore e Giuseppe.

La bella Amato però, sembra deviare tutte le domande su Sandro, preferendo raccontare i suoi successi lavorativi. Ora è una cantante affermata e ha trovato la sua strada.

La verità arriverà nella puntata della soap Il Paradiso delle Signore 6 in onda martedì 21 settembre 2021 in prima visione assoluta su Rai 1. Tina non ce la farà più a tenere per sé il suo dolore.

Tina racconterà a Gabriella ciò che veramente la opprime e la turba: il matrimonio con Sandro è finito già da tempo ma non ha il coraggio di mettere al corrente la sua famiglia, avendo il timore di deluderla.

Le parole della dolce Rossi saranno un balsamo per la tormentata Tina.