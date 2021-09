Il Paradiso delle Signore 6 va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 15:55 su Rai 1 e in streaming su RaiPlay.

Gli spoiler della fiction daily italiana per la puntata di lunedì 4 ottobre raccontano che Vittorio si soffermerà a riflettere sulle possibili conseguenze di assumere Flora come nuova stilista. La contessa Adelaide, invece, vorrebbe conoscere il contenuto della missiva lasciata da Achille Ravasi alla figlia, mentre Ezio comincerà a frequentare il Paradiso per lavoro. Gloria, infine, cercherà conforto in Armando, nel frattempo Salvatore scoprirà di condividere una passione con Anna.

Vittorio si soffermerà a riflettere sulle possibili conseguenze di assumere Flora come nuova stilista

Le anticipazioni della soap opera italiana per l'episodio di lunedì 4 ottobre della sesta stagione rivelano che Vittorio si soffermerà a riflettere consapevolmente sulle conseguenze che potrebbe avere la decisione di assumere Flora come nuova stilista dell'Atelier.

Diffusa la notizia, difatti, al Paradiso i pareri saranno stati contrastanti, dividendosi tra palese diffidenza, come nel caso di Agnese, e l'entusiasmo di molte Veneri per il talento della giovane Ravasi.

La contessa Adelaide vorrebbe conoscere il contenuto della missiva lasciata da Achille Ravasi alla figlia

Le trame de Il Paradiso delle Signore 6 per la puntata del 4 ottobre anticipano che la contessa Adelaide, una volta scoperto che Flora ha ricevuto una lettera dal padre Achille, sarà particolarmente curiosa di conoscere il contenuto della stessa.

Ezio Colombo, intanto, è divenuto il nuovo direttore della ditta Palmieri, a seguito di un colloquio di lavoro col commendatore Umberto, e si appresterà a frequentare il grande magazzino meneghino per lavoro.

Gloria cercherà conforto in Armando

Gli spoiler della soap opera italiana per l'episodio di lunedì 4 ottobre riportano che Gloria sarà presa dal panico vedendo Ezio al Paradiso e tenterà in ogni modo di non farsi trovare dal marito.

La missione, com'è lecito attendersi, non sarà affatto semplice per Moreau, la quale deciderà di cercare conforto e aiuto in Armando.

Salvatore farà un passo indietro con Anna

Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore 6 per la puntata del 4 ottobre svelano che Salvatore farà un passo indietro con Anna, dopo la reazione inaspettata della ragazza di fronte ai fiori che le aveva regalato.

Il giovane Amato, successivamente, scoprirà di condividere con Imbriani una passione comune. Pertanto, Salvatore sceglierà di continuare ugualmente il corteggiamento nei riguardi di Anna, magari provando a far leva sull'interesse che li accomuna.