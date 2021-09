Proseguono le vicende dei protagonisti de Il Paradiso delle signore e le nuove anticipazioni dal 27 settembre al 1° ottobre annunciano importanti risvolti che attendono il grande magazzino che avrà Flora come nuova stilista. Salvatore si darà da fare per conquistare Anna, ma a quanto pare i suoi sforzi saranno vani, almeno per il momento. Gloria sarà decisa a consegnare una lettera ad Ezio, ma quando saprà che l'uomo ha un'altra donna farà un passo indietro. Infine, Tina deciderà di partire per Zurigo, mentre Adelaide respingerà le dimissioni di Ludovica.

Il cuore di Salvatore torna a battere per Anna: spoiler Il Paradiso delle signore

Le trame de Il Paradiso delle signore per la settimana dal 27 settembre al 1° ottobre raccontano che Vittorio analizzerà con attenzione le bozze ritrovate al grande magazzino per sapere a chi possano appartenere e quando capirà che sono di Flora le proporrà di sostituire Gabriella. La figlia di Achille accetterà subito il posto di lavoro e parlerà al dottor Conti della lettera che suo padre le ha lasciato. La nuova arrivata non piacerà a tutti e in particolare avrà dei contrasti con Agnese che con lei non si troverà d'accordo su niente e come sempre Vittorio farà da intermediario. Per Salvatore sembrerà proprio arrivato il momento di voltare pagina e il ragazzo inizierà a corteggiare Anna, sfruttando ogni occasione per vederla.

Tuttavia, la donna sembrerà non apprezzare le attenzioni del giovane Amato, tanto che quando si accorgerà che il mittente dei fiori ricevuti è lui sarà molto delusa. Nel frattempo, Ezio Colombo, il padre di Stefania, affronterà un colloquio con Umberto per il posto da direttore alla ditta Palmieri.

Ezio ha un'altra donna: anticipazioni settimanali fino al 1° ottobre

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore dal 27 al 1° ottobre rivelano che Stefania e le sue amiche festeggeranno l'arrivo di suo padre a Milano, mentre Gloria sarà molto tesa al pensiero del trasferimento dell'uomo in città e qualche giorno dopo deciderà di scrivere una lettera al padre di sua figlia.

Stefania sarà al settimo cielo per la vicinanza con suo padre che le confiderà di essersi innamorato di un'altra donna e di desiderare una famiglia con lei. Quando Gloria saprà da sua figlia le intenzioni di Ezio, deciderà di non consegnarli più la lettera.

Al Paradiso delle signore ci saranno novità anche per Tina che deciderà di partire per Zurigo ma non rivelerà né a Vittorio né alla sua famiglia il motivo della sua partenza. Ludovica, invece, si troverà nuovamente in difficoltà perché Adelaide respingerà le sue dimissioni e la giovane donna chiederà a Marcello dei consigli sul suo futuro. Infine, nel mirino della contessa ci sarà anche Flora che secondo Adelaide nasconde qualcosa.