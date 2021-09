Il Paradiso delle Signore 6 proseguirà la sua programmazione con una nuova settimana ricca di colpi di scena, novità e nuovi arrivi. Le anticipazioni relative alle puntate in onda dal 27 settembre al 1° ottobre, rivelano che a Milano, arriverà Ezio Colombo, il papà di Stefania che assumerà il ruolo di direttore della Palmieri.

Intanto, Flora Ravasi accetterà il ruolo di stilista al grande magazzino e avrà un rapporto difficile con Agnese. Intanto, Tina sarà sul punto di partire per Zurigo senza dare spiegazioni a nessuno, infine Salvatore cercherà di conquistare Anna ma per il momento non avrà buoni risultati.

Trame 27 settembre-1° ottobre: Ezio Colombo arriva a Milano

Le anticipazioni Il Paradiso delle signore riguardanti le puntate in onda dal 27 settembre al 1° ottobre, rivelano che Vittorio valuterà i bozzetti ritrovati in una cartella al Paradiso per cercare di capire chi li abbia potuti dimenticare tra le Veneri. L'uomo, scoperto di chi sono, deciderà di offrire il lavoro di stilista a Flora Ravasi per convincerla a restare a Milano. La giovane, dopo averci pensato su, accetterà il lavoro, ma non tutti saranno contenti della scelta del Conti. Nel frattempo, Ezio Colombo, il papà di Stefania, sarà a colloquio con Umberto, il quale vorrà affidargli il ruolo di direttore della Palmieri e più tardi Stefania festeggerà il trasferimento di suo padre a Milano insieme alle amiche che lo hanno conosciuto.

Gloria, al contrario, sarà molto tesa per la presenza dell'uomo in città. Poco dopo, Tina sarà pronta a partire per Zurigo, ma non dirà a nessuno la ragione della sua partenza, mentre intanto Salvatore proverà a conquistare la bella Anna. Intanto a Casa Amato, festeggeranno Agnese, la quale sarà nominata responsabile della sartoria.

Più tardi, Ludovica, invece, dirà a Marcello che Adelaide non ha accettato le sue dimissioni.

Il Paradiso delle signore, spoiler al 1° ottobre: scintille tra Flora e Agnese

Stefania non riuscirà a tenere a freno la sua felicità per aver rivisto suo padre. Intanto, Gloria deciderà di scrivere una lettera ad Ezio. Nel frattempo Adelaide scoprirà che Flora è la nuova stilista de il Paradiso delle signore e non la prenderà affatto bene.

Le Veneri accoglieranno la Ravasi con entusiasmo mentre Agnese avrà paura che il rapporto con lei possa essere molto complicato. La nuova stilista, poi, accennerà a Vittorio l'esistenza di una lettera di Achille. In effetti, poco dopo, in Atelier, tra le due scoppieranno le prime scintille.

Poco dopo, Salvatore farà di tutto per rivedere Anna e poi le invierà dei fiori, ma scoprirà con dispiacere che il suo gesto non è stato apprezzato. Più tardi, Umberto assumerà ufficialmente Ezio come nuovo direttore della Palmieri mentre l'intesa tra Roberto e Beatrice crescerà sempre più. Intanto, Ludovica avrà sempre meno tempo per decidere sulla vendita di Villa Brancia mentre Ezio confesserà a Stefania di essersi innamorato di nuovo dopo tanto tempo.

Adelaide è convinta che Flora nasconda qualcosa

Nei prossimi episodi de Il Paradiso delle signore, tutti saranno entusiasti per l'uscita del primo numero del Paradiso Market. Nel frattempo, Vittorio si ritroverà a dover mediare tra Agnese e Flora che non sembreranno andare per nulla d'accordo. Ludovica, intanto, sempre più dubbiosa sul suo futuro, si rivolgerà a Marcello per chiedergli consiglio e supporto. Poco dopo, Anna, scoprirà che i fiori che ha ricevuto, gli sono stati mandati da Salvatore e reagirà male.

Più tardi, Gloria scoprirà casualmente da Stefania che Ezio ha intenzione di formare una famiglia con la sua nuova compagna e così deciderà di non dargli la lettera che gli ha scritto. Infine, Adelaide sarà certa che Flora gli sta nascondendo qualcosa.