I prossimi episodi de Il Paradiso delle Signore, vedranno al centro della scena Gloria e il suo difficile passato. La donna, come rivelano le anticipazioni delle puntate in onda nei pomeriggi di Rai 1 dal 4 all'8 ottobre, cercherà in tutti i modi di non farsi vedere da Ezio e, in preda all'ansia, annuncerà di dover andare via per qualche tempo per dei problemi personali.

Nel frattempo, Adelaide con l'intenzione di sondare il terreno, inviterà Flora ad andare ad abitare alla villa e lei accetterà. Inoltre, la Contessa scoprirà la verità sul patrimonio di Ludovica e la rimprovererà per non averne parlato con lei.

Intanto, Massimo Riva andrà al Circolo a cercare Anna e così Vittorio le proporrà di diventare l'aiuto contabile di Beatrice. Infine, Giuseppe riceverà notizie da Petra che potrebbero metterlo sempre più nei guai.

Spoiler 4-8 ottobre: Gloria annuncia di doversi allontanare per problemi personali

Vittorio Conti ha deciso di assumere Flora Ravasi come nuova stilista del Paradiso delle signore e come rivelano le anticipazioni riguardanti gli episodi in onda dal 4 all'8 ottobre, sarà consapevole delle conseguenze che potrà avere questa sua scelta. Nel frattempo, Adelaide sarà sempre più curiosa di sapere che cosa ci sia scritto nella lettera che Achille ha lasciato alla figlia. Intanto, Ezio essendo diventato il dirigente della Palmieri, frequenterà sempre più spesso il grande magazzino e ciò creerà ansia in Gloria, la quale farà sempre più fatica a nascondersi e cercherà conforto in Armando.

Poco dopo, Salvatore pur non avendo intenzione di rinunciare a corteggiare Anna, farà un passo indietro, ma riuscirà comunque a scoprire che hanno la stessa passione. Più tardi, Agnese si recherà a casa di Armando e appena si accorgerà di una presenza femminile, diventerà gelosa. Intanto, Adelaide senza confrontarsi con Umberto, chiederà a Flora di trasferirsi a Villa Guarnieri.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Mentre Vittorio ed i suoi collaboratori saranno impegnati nella realizzazione del nuovo numero del “Paradiso market”. Poco dopo, Gloria per cercare di scappare da Ezio, annuncerà di dover andare via per qualche tempo a causa di alcuni problemi personali.

Il Paradiso delle signore, trame 4-8 ottobre: Adelaide rimprovera Ludovica

Roberto parlerà con Anna e la convincerà ad uscire con Salvatore e a lasciarsi alle spalle il suo doloroso passato. Tuttavia non ci riuscirà, visto che Massimo Riva, ossia l'uomo con cui ha avuto sua figlia e che le ha dato il tormento cercando di toglierle la bambina e costringendola alla fuga, andrà a cercarla al Circolo e non certo con buone intenzioni.

Nel frattempo, Adelaide scoprirà che la situazione economica di Ludovica non è affatto florida come credeva e rimprovererà la ragazza per non aver condiviso con lei i suoi problemi. Poco dopo, Ezio parlerà con Stefania e le paventerà la possibilità di vivere insieme, mentre Gloria troverà accoglienza a casa di zia Ernesta e Paola la sostituirà temporaneamente nel ruolo di capocommessa al Paradiso.

Giuseppe in una situazione difficile

Nei prossimi episodi de Il Paradiso delle signore, Vittorio scoprirà che Roberto Landi sta cercando di proteggere Anna dal perfido Massimo Riva e cercherà di dare il suo contributo. Conti, per evitare che l'uomo possa recarsi nuovamente al Circolo e importunarla, le offrirà un lavoro come aiuto contabile di Beatrice al grande magazzino. La giovane, avrà dei dubbi a causa dei ricordi che quel luogo potrebbe suscitare in lei e quindi non darà subito una risposta a Vittorio, il quale, intanto, avrà un confronto con Massimo.

Nel frattempo, Armando, prenderà una decisione difficile e dolorosa per quanto riguarda la sua situazione con Agnese.

Intanto la giovane Flora si trasferirà a Villa Guarnieri.

Infine, Giuseppe Amato riceverà notizie da Petra, la donna con cui ha tradito sua moglie in Germania e dalla quale ha avuto un figlio e ciò lo metterà in una situazione davvero complicata, visto che rischierà di non riuscire a gestirla.