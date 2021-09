Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore 6, delle puntate dal 4 all'8 ottobre 2021, sono imperdibili. A casa Amato ci sarà il caos. Giuseppe riceverà inquietanti notizie dalla Germania che lo faranno tremare, certo che ormai il suo segreto sta per essere scoperto. Salvatore, invece, farà un passo indietro con Anna. A proposito della bella Imbriani, ecco che la sua apparente tranquillità verrà turbata dall'arrivo di Massimo, giunto in città non certo con buone intenzioni. Attenzione anche ad Adelaide e alla sua abile mossa per avere le informazioni che cerca sulla lettera di Achille lasciata a Flora.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore 6: Giuseppe spiazzato da Petra

Giuseppe ha saputo ormai da tempo di avere avuto un figlio da Petra, la donna con la quale ha intrecciato una vita parallela negli anni in cui è stato in Germania. Ha chiesto a Girolamo di farle pervenire una lettera, ma il risultato non è stato quello sperato. Il signor Amato viene infatti a conoscenza di notizie della sua ex amante che lo mettono in seria difficoltà: Petra ha intenzione di arrivare a Milano con il loro primogenito? Giuseppe si sente mancare la terra sotto i piedi al solo pensiero che Agnese lo venga a sapere. La serenità che ha conquistato con tanta fatica rischia di sparire in un buco nero.

Gloria si trasferisce dalla zia Ernesta

Ezio è ormai in pianta stabile a Milano e pensa anche di andare a vivere con Stefania, la sua adorata figlia. Da quando Gloria ha saputo che è innamorato di un'altra donna, lo sta evitando in ogni modo, stracciando anche la lettera che si era decisa a consegnargli. Nelle nuove puntate settimanali della soap Il Paradiso delle Signore, Gloria chiederà di assentarsi per un po' dal grande magazzino e coglierà l'occasione per stabilirsi dalla zia Ernesta, prendendo tempo per decidere cosa fare in merito a Ezio.

Anna in pericolo? Anticipazioni Il Paradiso delle Signore

Salvatore, nelle nuove puntate della soap Il Paradiso delle Signore, farà un passo indietro con Anna, nonostante Roberto lo sproni a riprovarci. Il giovane Amato non ha intenzione di soffrire ancora per amore, ma la bella Imbriani sembra aver fatto davvero centro nel suo cuore.

Anna riceverà, suo malgrado, la visita inaspettata di Massimo, che arriverà a Milano con cattive intenzioni. La situazione si farà molto preoccupante. Chi sarà in ansia è anche Adelaide, turbata dal contenuto della misteriosa lettera che Achille ha lasciato a Flora prima di morire. Con l'obiettivo di mettere le mani sulla missiva, la contessa proporrà alla giovane Ravasi di trasferirsi a Villa Guarnieri, ignara delle tremende conseguenze che avrà il suo avventato gesto.