Su Rai 1 sono tornate le avventure della serie tv Il Paradiso delle Signore con la sesta stagione. Nell’episodio che i telespettatori avranno la possibilità di vedere il 22 settembre 2021 dalle ore 15:55 sino alle 16:35 circa, la nuova arrivata Flora Gentile Ravasi (Lucrezia Massari) manifesterà la volontà di avere un faccia a faccia con Adelaide di Sant’Erasmo (Vanessa Gravina), in quanto ex moglie del suo defunto padre Achille Ravasi (Roberto Alpi).

Il Paradiso delle signore, trama del 22 settembre: Umberto e Adelaide sono turbati a causa dell’arrivo di Flora a Milano

Gli spoiler relativi a ciò che accadrà nell’ottava puntata, che verrà trasmessa sul piccolo schermo mercoledì 22 settembre 2021, Umberto e Adelaide dopo essersi tranquillizzati per aver appreso che Achille è morto a causa di un incidente, non nasconderanno il proprio turbamento. In particolare il commendatore e la contessa di Sant’Erasmo avranno delle preoccupazioni a causa dell’arrivo inaspettato a Milano di Flora, la figlia illegittima di Ravasi.

A questo punto Guarnieri - per capire le reali intenzioni della ragazza - deciderà di incontrarla al più presto possibile: l’obiettivo principale di Umberto ovviamente sarà quello di avere la certezza - e non un semplice presentimento - dell'ipotese che la fanciulla possa rappresentare davvero un pericolo oppure no.

Il sostituto di Gabriella si tira indietro, la figlia illegittima di Achille vuole conoscere la contessa

Successivamente al Paradiso ci sarà un grosso problema da risolvere in fretta, poiché lo stilista che avrebbe dovuto prendere il posto di Gabriella (Ilaria Rossi) farà un passo indietro, facendo rimanere quindi il direttore Vittorio (Alessandro Tersigni) senza un sostituto.

La giovane Rossi non appena verrà messa al corrente dell’imprevisto, prenderà in considerazione l’idea di rimandare per un po' il suo trasferimento a Parigi per aiutare il suo datore di lavoro, il quale è sempre stato disponibile con lei. Intanto l’ultima collezione del Paradiso realizzata dalla ragazza sarà un successo.

Per terminare ci sarà una richiesta inaspettata da parte delle giovane Flora, la quale sarà desiderosa di conoscere Adelaide, l’ex moglie del suo defunto padre: la contessa di Sant’Erasmo accetterà? Per capirlo è necessario attendere le nuove anticipazioni delle successive puntate de Il Paradiso delle Signore.