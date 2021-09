Continuano le storie legate al magazzino milanese degli anni Sessanta. Le anticipazioni della nuova puntata de Il Paradiso delle Signore, che andrà in onda giovedì 30 settembre 2021, rivelano che non mancheranno le sorprese. Ezio Colombo sarà il nuovo direttore della Ditta Palmieri. Il padre di Stefania potrà finalmente piantare le sue radici a Milano, dove potrà godersi la figlia in tutta serenità. Dopo aver regalato dei fiori ad Anna, Salvatore rimarrà deluso dal comportamento della ragazza, la quale non ricambierà le sue attenzioni. Mentre tra Roberto e Beatrice crescerà una forte intesa lavorativa, tra Flora e Agnese necheranno i primi battibecchi.

Ludovica invece si renderà conto di avere pochissimo tempo per prendere una decisione, in merito alla vendita di Villa Brancia. Soddisfatto per il nuovo ruolo da direttore, Ezio confesserà a Stefania di amare un'altra donna.

Spoiler Il Paradiso delle Signore, Salvatore deluso da Anna

Nel corso del quattordicesimo episodio de Il Paradiso delle Signore, che andrà in onda giovedì 30 settembre 2021, Salvatore rimarrà molto deluso dalla reazione di Anna. Il titolare della Caffetteria aveva deciso di fare un passo avanti con la giovane, regalandole un bel mazzo di fiori. Purtroppo il figlio di Agnese si accorgerà con dispiacere che il suo gesto non avrà gli effetti desiderati. Nel frattempo Umberto prenderà la decisione di assumere Ezio Colombo come nuovo direttore della Ditta Palmieri.

Il padre della giovane Venere potrà finalmente trasferirsi in città, per stare insieme a Stefania e ricominciare una nuova vita insieme.

Il Paradiso 6, Ezio innamorato di un'altra donna

Le anticipazioni della nuova puntata de Il Paradiso delle Signore, trasmessa il 30/09, rivelano nel dettaglio che al grande magazzino crescerà sempre di più l'intesa tra Beatrice e Roberto Landi.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

I due saranno sempre più affiatati sul lavoro e lavoreranno su dei nuovi ed entusiasmanti progetti, per il futuro dell'atelier. Intanto in sartoria scoppieranno le prime scintille tra Flora e Agnese. Quest'ultima farà fatica ad abituarsi alle idee "americane" della nuova stilita e non farà altro che pensare a Gabriella, e al loro magnifico rapporto.

Nel frattempo Ludovica continuerà a pensare alla decisione da prendere, circa la vendita di Villa Brancia. La ragazza verrà sostenuta da Marcello ma avrà pochissimo tempo per prendere una drastica decisione, che potrebbe notevolmente cambiare il suo futuro. Felice per il suo nuovo incarico, Ezio si recherà da Stefania per annunciare qualcosa di inaspettato. L'uomo confesserà alla giovane Venere di essere innamorato di un'altra donna, dopo tanti anni dalla sua separazione con Gloria.