Il Paradiso delle signore tornerà in televisione a partire dal 13 settembre: c'è grande attesa per la sesta stagione. Nella puntata che andrà in onda su Rai 1, mercoledì 15 settembre, verranno trattate le vicende che ruotano attorno a Ludovica che verrà messa alle strette da Adelaide. Infatti, Brancia verrà ostacolata dalla contessa per la sua relazione con Marcello. Nonostante non abbia l'approvazione della cognata di Umberto, la ragazza dell'alta società milanese non si farà intimorire dall'aut aut impostole da Adelaide. Nel frattempo, il ritorno di Tina porterà gioia nella famiglia Amato e la sorella di Salvatore verrà scelta da Vittorio per apparire sulla copertina della rivista del suo negozio.

Il Paradiso delle signore, anticipazioni 15 settembre: Ludovica sfida Adelaide

Nelle puntate finali della quinta stagione de Il Paradiso delle Signore, Ludovica aveva intrapreso una relazione con Marcello. Brancia e Barbieri, però, hanno estrazioni sociali differenti e, mentre la ragazza appartiene alle famiglie benestanti di Milano, il suo fidanzato è un barista. Se per Ludovica non è mai stato un problema avere come compagno un cameriere, per Adelaide è inaccettabile che la vicepresidentessa del Circolo sia fidanzata con un uomo non benestante. A tal proposito, la cognata di Umberto ha chiesto a Brancia di scegliere fra Marcello o la sua carica al Circolo. Ludovica non si lascerà intimorire dalla contessa: infatti, deciderà di sfidarla, presentandosi al prossimo evento sociale con Barbieri.

Puntata del 15 settembre de Il Paradiso delle signore: il ritorno di Tina porta gioia

Nella sesta stagione de Il Paradiso delle signore, Tina tornerà a Milano portando gioia nella sua famiglia. Agnese deciderà di presentare sua figlia ad Armando, il quale ha sentito tanto parlare di lei. La giovane Amato, dopo essersi ricongiunta con i suoi parenti, potrà riabbracciare anche le sue amiche.

Casualmente, Tina finirà nell'obiettivo di Vittorio, intento a scattare un servizio fotografico con alcune modelle, per pubblicizzare la nuova collezione di abiti.

Il Paradiso delle signore, trama del 15 settembre: Vittorio vuole Tina in copertina

Nelle nuove puntate de Il Paradiso delle signore, Vittorio Conti intraprenderà una nuova sfida professionale.

Infatti, il direttore del negozio di moda avrà modo di dedicarsi anche alla rivista Paradiso Market. L'imprenditore, dopo avere scattato le fotografie alle modelle ed aver ripreso per caso anche Tina, dovrà scegliere quale immagine dovrà essere usata per la copertina del suo magazine. Vittorio, a quel punto, proporrà di usare la foto della sorella di Salvatore.