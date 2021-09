Dopo alcuni mesi di attesa la serie televisiva Il Paradiso delle Signore occupa di nuovo i pomeriggi di Rai 1 dal lunedì al venerdì. L’episodio che verrà trasmesso sul piccolo schermo il 17 settembre 2021 sarà ricco di tensione.

Giuseppe Amato (Nicola Rignanese) sarà sconvolto dopo essere venuto a conoscenza di avere un figlio in Germania, frutto di una sua tresca clandestina.

Adelaide di Sant’Erasmo (Vanessa Gravina) invece proprio quando sarà in procinto di parlare di persona con Marcello Barbieri (Pietro Masotti) per spingerlo a lasciare una volta per tutte con Ludovica Brancia di Montalto (Giulia Arena), avrà una notizia sconvolgente.

La contessa verrà messa al corrente del ritrovamento del cadavere di Achille Ravasi (Roberto Alpi), scomparso senza lasciare tracce a seguito del loro viaggio di nozze negli Stati Uniti.

Anticipazioni Il Paradiso delle signore, del 17 settembre: Giuseppe turbato a causa di una lettera

Nella quinta puntata che andrà in onda venerdì 17 settembre 2021, da una parte ci sarà Agnese (Antonella Attili) piena di gioia per essersi ricongiunta dopo tanto tempo con i propri familiari, dall’altra il marito Giuseppe, che farà fatica a nascondere il suo evidente turbamento: quest’ultimo non riuscirà a stare sereno a causa di un suo scottante segreto.

In particolare il signor Amato sarà preoccupato dopo aver appreso tramite una missiva di avere un figlio di cui non conosceva l’esistenza: si tratterà del bambino concepito fuori dal matrimonio durante il periodo trascorso in Germania.

Salvatore rimane colpito da Anna, Adelaide messa al corrente della morte di Achille Ravasi

Nel frattempo Salvatore (Emanuel Caserio) rimarrà piacevolmente affascinato dall’ex venere Anna (Giulia Vecchio) quando la vedrà al circolo, in cui la stessa troverà un lavoro. Intanto il direttore Vittorio (Alessandro Tersigni) manifesterà felicità per il servizio fotografico del negozio.

Adelaide invece non mollerà affatto la presa su Ludovica e Marcello, con la convinzione che la storia d’amore tra i due prima o poi giungerà al capolinea grazie a lei: per raggiungere il suo obiettivo, la darklady si presenterà dal barista per cercare di convincerlo a dimenticarsi della giovane Brancia di Montalto. A sorpresa però intanto sarà risolto un mistero: la contessa di Sant’Erasmo quando ritornerà al circolo si troverà a fare i conti con una notizia sconcertante. Nello specifico la donna apprenderà della morte di Achille Ravasi.