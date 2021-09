Una bellissima novità farà felici i telespettatori dell'amata soap Il Paradiso delle Signore. Sta per essere pubblicato il primo romanzo interamente dedicato alla soap, 'L'estate delle Veneri', scritto da Monica Mariano e Francesca Primavera ed edito da Rai Libri. L'uscita ufficiale è stata fissata per giovedì 30 settembre 2021. Di seguito, la trama del libro e i protagonisti.

L'estate delle Veneri, pubblicato il romanzo dedicato a Il Paradiso delle Signore: di cosa parla

Il primo libro dedicato interamente alla soap Il Paradiso delle Signore ha come protagoniste le nostre amate Veneri che, nell'estate del 1962, devono organizzare le loro vacanze estive.

Il sole, il mare e la spensieratezza faranno da cornice alle loro avventure e alla nascita di nuovi amori. Tra i protagonisti c'è Irene, che è ancora alla ricerca del suo principe azzurro. C'è poi una delle new entry della sesta stagione, Ezio, che si è appena trasferito a Milano e deve cercare di recuperare il rapporto con Gloria, decisa invece a fuggire dai suoi sentimenti. Ezio desidera avere un rapporto costante anche con Stefania, la figlia che tanto ama e dalla quale è stato separato da tanto, forse troppo tempo. Attenzione anche a zia Ernesta che, a quanto pare, nasconde dei segreti mai rivelati alla sua famiglia: di che cosa si tratterà? Le Veneri Stefania, Dora, Anna e Irene passano giorni magici passando dal Lago di Lugano alla riviera romagnola.

Belle come il sole, sono corteggiate da aiutanti giovanotti, non tutti animati da buone intenzioni. Nel romanzo 'L'estate delle Veneri' non mancheranno infatti colpi di scena e situazioni complicate da gestire.

Quando esce il romanzo L'estate delle Veneri

Cresce l'attesa per la pubblicazione e l'uscita ufficiale del romanzo dedicato a Il Paradiso delle Signore, interamente ispirato alle trame della soap.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Il libro sarà disponibile a partire da giovedì 30 settembre 2021 nelle librerie La Feltrinelli e Mondadori Store, oppure acquistabile su Ibs e Amazon (anche in formato eBook). Il romanzo ha 272 pagine ed è possibile prenotarlo anzitempo prima della data di uscita. Intanto, continuano le trame avvincenti de Il Paradiso delle Signore, ora alla sesta stagione.

Nelle prossime puntate, centrale sarà il personaggio di Flora Ravasi, che si trasferirà a villa Guarnieri. Adelaide e Umberto si renderanno conto di aver fatto un grosso errore, visto che la giovane nuova stilista del grande magazzino inizierà a indagare per arrivare alla verità sulla morte di suo padre, di certo non avvenuta per un incidente, come hanno sostenuto gli inquirenti. Flora diventerà così, giorno dopo giorno, una spina nel fianco per il commendatore e la contessa.