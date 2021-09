L'attesa sta per finire, ormai mancano sempre meno giorni al ritorno de Il Paradiso delle Signore su Rai 1. Le nuove puntate sono previste per lunedì 13 settembre e in questa sesta stagione ci saranno dei volti nuovi che arricchiranno le trame della daily soap italiana.

Stando alle anticipazioni che circolano sul web, nel cast ci sarà anche l'attore Orazio Caputo. Nato a Foggia nel 1987, la new entry de Il Paradiso delle Signore nella sua carriera ha già preso parte a molti sceneggiati teatrali. Su Instagram, intanto, è stato possibile scovare una foto che ritrae l'attore foggiano accanto a Vanessa Gravina.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore, Orazio Caputo e la foto con Vanessa Gravina

Grazie ai social è possibile captare in tempo reale le ultime novità de Il Paradiso delle Signore. Alcuni giorni fa è apparsa una foto particolarmente interessante all'interno delle Stories dell'attore Orazio Caputo. Nel dettaglio, questa immagine raffigura Orazio assieme all'attrice Vanessa Gravina.

Ad accompagnare questa fotografia, che ormai ha preso a circolare nel web, c'è la didascalia che annuncia il ritorno imminente della soap di Rai 1: 'Il PDSdaily torna in onda dal 13 settembre con tante novità'.

La new entry de Il Paradiso delle Signore interagirà con Ludovica, Marcello e Adelaide

Attualmente non è dato sapere con assoluta certezza quale ruolo vestirà Orazio Caputo, ma le anticipazioni rivelano che il suo personaggio dovrebbe interagire con Adelaide di Sant'Erasmo, Ludovica Brancia di Montalto e Marcello Barbieri.

Ad accendere questa ipotesi è il fatto che l'attore sia apparso anche in compagnia di Giulia Arena e Pietro Masotti in un video pubblicato su Instagram.

Alcune indiscrezioni che circolano in rete, da prendere con le pinze, vedono farsi strada l'ipotesi che il personaggio che interpreterà Orazio Caputo possa "perdere la testa" per Ludovica, dando del filo da torcere al rapporto tra la ragazza e Marcello.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Inoltre, non è da escludersi che possa essere proprio lui il nipote della contessa di Sant'Erasmo, Marco.

Massimo Poggio sarà Ezio Colombo nelle prossime puntate de Il Paradiso delle Signore

Intanto un'altra foto apparsa su Instagram ha confermato il ruolo che ricoprirà un'altra new entry de Il Paradiso delle Signore: quanto pare Massimo Poggio sarà il padre biologico di Stefania, Ezio Colombo.

L'uomo, che ha sempre viaggiato per questioni di lavoro, si recherà a Milano nelle prossime puntate della daily soap e finirà per ritrovarsi faccia a faccia con la sua ex moglie Gloria. Per la capo-commessa del grande magazzino milanese sarà piuttosto difficile riuscire a nascondere il fatto di essere la madre naturale della "venere" Stefania.