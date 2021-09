Le avventure della sesta stagione dello sceneggiato italiano Il Paradiso delle Signore, si preannunciano ricche di colpi di scena. Dalle anticipazioni si evince che nell’episodio in programmazione su Rai 1 il 15 settembre 2021, Armando Ferraris (Pietro Genuardi) avrà l’opportunità di conoscere Tina Amato (Neva Leoni), ossia la figlia di Agnese (Antonella Attili) e Giuseppe (Nicola Rignanese).

Ludovica Brancia di Montalto (Giulia Arena) invece dimostrerà ancora una volta di essere una donna coraggiosa, visto che non si lascerà sottomettere dal ricatto della contessa Adelaide di Sant’Erasmo (Vanessa Gravina) anche se rischierà di poter perdere il lavoro.

Trama Il Paradiso delle signore, del 15 settembre: gli Amato felici per il ritorno di Tina

Nella terza puntata stagionale della serie tv che verrà trasmessa su Rai 1 mercoledì 15 settembre 2021, tutti i componenti della famiglia Amato, cioè Giuseppe, Agnese e Salvatore (Emanuel Caserio) faranno dei salti di gioia per il ritorno inaspettato di Tina. A questo punto la sarta del grande negozio milanese non perderà tempo per presentare la figlia ad Armando, che ha sentito fare spesso il nome dell’ex venere in diverse circostanze.

Dopo aver conosciuto il capo magazziniere, la cantante riabbraccerà anche le sue amiche: questo emozionante momento verrà immortalato su richiesta del direttore Vittorio (Alessandro Tersigni), quando sarà alle prese con la realizzazione degli ultimi scatti alle modelle per il lancio della nuova collezione di abbigliamento.

Ludovica non si lascia sottomettere da Adelaide, Vittorio propone per la copertina della rivista del Paradiso l’abbraccio tra Tina e le ex colleghe

Ludovica dopo essere stata ricattata dalla diabolica contessa Adelaide non demorderà, visto che prenderà una decisione pur sapendo di poter andare incontro a delle conseguenze amare: in particolare la giovane Brancia di Montalto sarà intenzionata ad andare al circolo in compagnia del suo amato Marcello (Pietro Masotti) pur sapendo che di Sant’Erasmo non approva la loro storia d’amore.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Per concludere il direttore Conti quando darà un’occhiata alla fotografia che ritrae Tina intenta a salutare le sue ex colleghe di lavoro tra le mura del lussuoso magazzino, avrà una delle sue idee rivoluzionarie: penserà di proporla come immagine della copertina per il numero di esordio della rivista Il Paradiso Market a cui darà vita con la collaborazione del suocero Umberto (Roberto Farnesi) nei panni di editore e del grafico pubblicitario Roberto Landi (Filippo Scarafia), che in passato si era preso una cotta per lui.