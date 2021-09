Continua l'appuntamento settimanale con la soap Il Paradiso delle Signore e la nuova settimana di programmazione riserverà tantissime sorprese. Le anticipazioni delle puntate in onda dal 4 all'8 ottobre 2021 rivelano che Gloria deciderà di lasciare per un po' di tempo il lavoro (verrà sostituita da Paola), trovando alloggio a casa della zia Ernesta. Nonostante il tentativo di conquistare Anna sia apparentemente fallito, Salvatore sarà sempre convinto a corteggiare la ragazza. Quest'ultima riceverà la proposta da parte di Vittorio di lavorare in atelier, insieme alla cognata Beatrice.

Spoiler Il Paradiso delle Signore, la decisione di Gloria

Durante i nuovi episodi de Il Paradiso delle Signore, in onda dal 4 all'8 ottobre 2021, Vittorio rifletterà sulle conseguenze che potrebbe portare la scelta della nuova stilista. Nel frattempo la contessa di Sant'Erasmo non vedrà l'ora di leggere il contenuto della missiva che ha lasciato Achille alla figlia Flora. Diventato il direttore della Ditta Palmieri, Ezio Colombo inizierà a frequentare l'atelier per lavoro e ne approfitterà per trascorrere un po' di tempo con Stefania. Gloria non saprà più come evitare d'incontrarlo e disperata chiederà aiuto ad Armando. Successivamente la capocommessa prenderà la decisione di lasciare per un po' di tempo Il Paradiso e si trasferirà dalla zia Ernesta: sarà Paola a prendere il suo posto.

Intanto Salvatore sarà ancora scottato dalla reazione avuta da Anna, dopo aver ricevuto il mazzo di fiori. Nonostante questo gesto, il titolare della Caffetteria sarà ancora intenzionato a corteggiarla. Quest'ultima verrà spronata da Roberto a uscire con Salvo e provare a lasciarsi il passato alle spalle. Più tardi Umberto si opporrà alla decisione presa da Adelaide, ovvero quella di proporre a Flora di trasferirsi a Villa Guarnieri.

Il trasferimento di Flora a villa Guarnieri

Le trame delle nuove puntate de Il Paradiso delle Signore, in onda dal 4 all'8 ottobre, rivelano che il dottor Conti apprenderà che il suo socio Landi starà proteggendo Anna e per tale motivo deciderà di offrire il suo sostegno alla ragazza, dopo aver scoperto che la donna viene ancora importunata da Massimo Riva.

Nel frattempo Armando prenderà una decisione definitiva riguardante Agnese, seppur a malincuore. Intanto Flora arriverà a Villa Guarnieri con i suoi bagagli e verrà accolta a braccia aperte dalla contessa. A casa Amato, Giuseppe apprenderà alcune notizie su Petra, la madre di suo figlio. L'uomo sarà sommerso dai sensi di colpa e disperato non saprà più come gestire la situazione. Anna invece riceverà la proposta da Vittorio: le proporrà di lavorare in atelier, come aiuto contabile di Beatrice.