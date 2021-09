Riaprono le porte de Il Paradiso delle Signore. Che cosa accadrà nella sesta stagione dell’amatissima daily soap anni ’60? Stando a quando si evince dalle anticipazioni riguardanti le trame delle puntate in onda da lunedì 13 a venerdì 17 settembre su Rai 1, la nuova stagione ripartirà dalla fine della storia d’amore tra Marta Guarnieri e Vittorio Conti. Quest’ultimo ritornerà in campo con tantissime idee rivoluzionarie per il grande magazzino di Milano. Gabriella Rossi disegnerà la sua ultima collezione e riceverà una sorpresa inaspettata: Tina Amato è tornata a Milano.

Il ritorno della cantante combacerà con quello di Roberto Landi, che si occuperà della parte creativa del Paradiso Market. Mentre Giuseppe Amato farà di tutto per tenere nascosto il suo inconfessabile segreto, Adelaide di Sant’Erasmo escogiterà un piano per separare Marcello da Ludovica. Più in là, la contessa riceverà una sgradita notizia che riguarda Achille Ravasi.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore 6: Adelaide minaccia Ludovica

Dopo l’addio di Marta, Vittorio deciderà di mettersi alle spalle la fine del suo matrimonio e di riaprire le porte del Paradiso, portando una ventata di novità. Una di queste sarà quella di dare vita al Paradiso Market. L’editore di questa rivista sarà proprio il padre dell’ex di Conti, ovvero Umberto Guarnieri.

Mentre la stilista Rossi sarà impegnata a disegnare la sua ultima collezione firmata Paradiso, Roberto Landi si presenterà improvvisamente al grande magazzino milanese, attirando completamente l’attenzione delle Veneri. Si tratta di un vecchio amico ed ex collaboratore di Vittorio, che nella sesta stagione della daily soap di Rai 1 avrà un ruolo regolare, visto che si occuperà della parte creativa del Paradiso Market.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Oltre a lui, anche un altro personaggio molto amato dal pubblico italiano tornerà a Milano e la prima persona che vedrà sarà proprio Gabriella. La giovane stilista resterà molto sorpresa nel vedere Tina Amato.

Ines ci prova con Vittorio

Oltre a portare avanti il lavoro, il direttore del Paradiso dovrà fare i conti con un affare di cuore.

Infatti, l’uomo è corteggiato dalla modella Ines, una sua vecchia conoscenza. Il signor Conti, però, le farà capire di non essere pronto ad avviare una nuova storia d’amore. Gloria, nel frattempo, confesserà ad Armando di essere ancora innamorata di Teresio, il padre della Venere Stefania. La storia d’amore tra Ludovica e Marcello non sarà vista di buon occhio da Adelaide, la quale darà un ultimatum alla ragazza: non può essere la vicepresidentessa del Circolo e allo stesso tempo farsi vedere in giro con il giovane Barbieri, perché il ragazzo appartiene a una classe inferiore alla sua. Tina piomberà a sorpresa in Casa Amato e la famiglia l’accoglierà a festa.

Agnese presenta sua figlia ad Armando nelle nuove puntate de Il Paradiso delle Signore 6

Il ritorno di Tina porterà una ventata di aria fresca nella sesta stagione della soap Il Paradiso delle Signore. Agnese porterà sua figlia al grande magazzino milanese per farle conoscere Armando, che ha spesso sentito parlare di lei. Più tardi, la cantante Amato correrà ad abbracciare le sue ex colleghe e finirà per caso nell’obiettivo di Vittorio, impegnato a scattare foto alle modelle per il lancio della nuova collezione creata dalla stilista Rossi. Nonostante le minacce della contessa di Sant’Erasmo, la figlia di Flavia Brancia deciderà di presentarsi al prossimo evento del Circolo con il compagno Marcello.

L’ex partner di Marta, nel frattempo, avrà una grande idea per la copertina del Paradiso Market.

Tina nasconde qualcosa: spoiler Il Paradiso delle Signore 6 dal 13 al 17 settembre

Nel dettaglio, Vittorio dirà al pubblicitario Landi che Tina ha accettato di posare per la copertina del primo numero della rivista ufficiale del Paradiso delle Signore. Adelaide studierà un piano malefico per mettere in difficoltà Ludovica, mentre Marcello si preparerà all’evento del Circolo. Anna Imbriani chiamerà segretamente Roberto e gli chiederà di aiutarla in una questione delicata. Nel frattempo, la famiglia Amato vivrà dei momenti di serenità grazie al ritorno di Tina che, tuttavia, parlerà con occhi sognati del suo lavoro e di Sandro, ma la ragazza nasconderà un segreto.

Oltre a Tina, anche il padre Giuseppe nasconderà un inconfessabile segreto: un figlio nato dalla relazione clandestina con Petra, una donna conosciuta in Germania. Anna troverà lavoro al Circolo e qui avverrà l’incontro tra lei e Salvatore. Quest’ultimo, reduce da una relazione tormentata con la stilista Rossi, resterà piacevolmente colpito da Anna. Mentre Vittorio sarà impegnato a portare avanti il servizio fotografico che si terrà al Paradiso, Adelaide si presenterà dal giovane Barbieri e gli intimerà di interrompere subito la relazione con Ludovica. Successivamente, la contessa di Sant’Erasmo riceverà una scioccante notizia: è stato ritrovato il cadavere di Achille Ravasi.