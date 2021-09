Ormai manca pochissimo per il ritorno sul piccolo schermo dell’amata serie televisiva Il Paradiso delle Signore, che riaprirà i battenti con la sesta stagione. Gli spoiler su ciò che accadrà nella puntata in onda su Rai 1 il 14 settembre 2021, raccontano che la contessa Adelaide di Sant’Erasmo costringerà Ludovica Brancia di Montalto (Giulia Arena) ad allontanarsi da Marcello Barbieri (Pietro Masotti) se vorrà mantenere il proprio incarico al circolo.

A Milano intanto farà ritorno l’ex venere Ines Rossetti (Margherita Tiesi), che sin dal primo istante metterà gli occhi sul direttore Vittorio Conti (Alessandro Tersigni) ricevendo però molta freddezza: l'uomo non riuscirà a dare una svolta alla propria vita sentimentale poiché non accetterà ancora il fatto che sua moglie Marta Guarnieri (Gloria Radulescu) non sia più al suo fianco.

Trama Il Paradiso delle signore, puntata del 14/09: Ines fa la corte a Vittorio, Armando e Gloria sempre più confidenti

Nel secondo episodio della soap opera in programmazione sulla prima rete dell’ammiraglia Rai dalle ore 15:55 sino alle 16:45 circa martedì 14 settembre 2021, a Milano non rimetterà piede soltanto Roberto Landi (Filippo Scarafia), poiché si rifarà viva un’altra vecchia conoscenza del direttore Vittorio. In particolare quest’ultimo verrà corteggiato dalla modella Ines, che farà di tutto per fare breccia nel suo cuore: ma Conti dopo la rottura con la moglie Marta non sarà ancora disposto a vivere una nuova relazione sentimentale.

Nel contempo Armando (Pietro Genuardi) e Gloria (Lara Komar) si avvicineranno ulteriormente, diventando dei confidenti: quest’ultima si aprirà ancora di più con il capo magazziniere visto che gli dirà di non aver smesso di amare il suo ex marito Ezio (Massimo Poggio), e padre di Stefania (Grace Ambrose).

Adelaide ricatta Ludovica, Tina si ricongiunge con i suoi familiari

Successivamente Adelaide (Vanessa Gravina) non vedrà di buon occhio la storia d’amore tra Ludovica (Giulia Arena) e Marcello (Pietro Masotti), così costringerà la fanciulla a prendere una decisione. Nello specifico la giovane Brancia farà i conti con un ricatto, dato che dovrà decidere se mantenere il proprio incarico dirigenziale al circolo oppure se rimanere al fianco del barista: la contessa di Sant’Erasmo ritiene che la differenza sociale tra i due giovani sia troppa.

Per concludere Tina (Neva Leoni) dopo essere tornata capoluogo lombardo senza alcun preavviso e aver salutato l’ex cognata Gabriella (Ilaria Rossi) invece in procinto di partire con il marito Cosimo (Alessandro Cosentini) farà una sorpresa ai propri cari. Finalmente dopo tanto tempo, Agnese (Antonella Attili) Giuseppe (Nicola Rignanese) Salvatore (Emanuel Caserio) e la sorella si ricongiungeranno.