Il grande magazzino milanese più famoso della televisione italiana in cui intrighi e colpi di scena non mancano mai, continua a essere l’ambientazione della soap opera Il Paradiso delle Signore anche nella sesta stagione. Nella puntata che occuperà Rai Uno il 5 ottobre 2021, la sarta Agnese Amato (Antonella Attili) si ingelosirà quando scoprirà che a casa di Armando Ferraris (Pietro Genuardi) c’è stata una donna.

Un’iniziativa della diabolica contessa Adelaide di Sant’Erasmo (Vanessa Gravina) invece non verrà gradita per niente dal cognato Umberto Guarnieri (Roberto Farnesi), visto che rimarrà di sasso in un primo momento.

Il Paradiso delle signore, anticipazioni del 5 ottobre: Agnese gelosa di Armando, Umberto si oppone a una scelta di Adelaide

Gli spoiler del diciassettesimo episodio in programmazione sulla prima rete Rai martedì 5 ottobre 2021 come sempre a partire dalle ore 15:55 circa, annunciano che Agnese farà fatica a nascondere la sua evidente gelosia nei confronti di Armando, dopo essere stata nell’appartamento del capo magazziniere: in particolare alla sarta del paradiso non sfuggirà un dettaglio, ovvero alcuni segni di una presenza femminile.

Nel contempo Adelaide catturerà l’attenzione facendo una proposta del tutto inaspettata alla new entry Flora (Lucrezia Massari): la contessa seppur inizialmente sembrava preoccupata dall'arrivo della fanciulla nel capoluogo lombardo farà capire di essersi ricreduta.

Nello specifico di Sant’Erasmo chiederà alla figlia del suo defunto marito Achille (Roberto Alpi) di trasferirsi a Villa Guarnieri: la darklady principale dello sceneggiato prenderà questa decisione senza farsi dare prima il consenso del cognato Umberto. Quest’ultimo non appena saprà della scelta di Adelaide di far vivere Flora da loro, non perderà tempo per opporsi con resistenza.

Gloria fa credere a Vittorio di dover risolvere dei problemi personali per non incontrare l’ex marito Ezio

Ancora una volta Vittorio (Alessandro Tersigni) si impegnerà con il suo staff, per la pubblicazione della seconda rivista di Paradiso Market. All’improvviso il direttore Conti riceverà una comunicazione da parte di Gloria (Lara Komar): quest’ultima dirà al suo datore di lavoro di non poter mettere piede al grande magazzino di Milano per qualche tempo per risolvere dei problemi personali.

La decisione della capo commessa in realtà sarà legata al fatto di non voler incontrare per nessuna ragione al mondo il suo ex marito Ezio (Massimo Poggio) e padre di Stefania (Grace Ambrose), da poco giunto in città e spesso tra le mura del paradiso.