Il Paradiso delle Signore 6 va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 15:55 sulla rete ammiraglia Rai e in streaming su RaiPlay. Le anticipazioni della fiction daily italiana, per l'episodio di venerdì 24 settembre, raccontano che Giuseppe (Nicola Rignanese) chiederà a Tina (Neva Leoni) di non dire ad Agnese (Antonella Attili) del suo incontro con Girolamo (Sergio Vespertino). Vi sarà, inoltre, una festa d'addio al Paradiso per la stilista Gabriella (Ilaria Rossi), oramai prossima alla partenza per Parigi, mentre Vittorio (Alessandro Tersigni) troverà per caso dei disegni fatti da Flora (Lucrezia Massari) e avrà un'intuizione.

Giuseppe chiederà a Tina di non dire ad Agnese del favore chiesto a Girolamo

Le trame della sesta stagione della soap opera italiana, per l'episodio numero dieci, rivelano che Giuseppe, dopo aver chiesto a Girolamo il favore di far arrivare una lettera in Germania, nutrirà qualche timore che tale cortesia giunga all'orecchio della moglie Agnese.

A tal proposito, il signor Amato chiederà a Tina di non dire nulla alla madre riguardo la cortesia che lo stesso ha chiesto ad Ammirata.

Al Paradiso ci sarà una festa d'addio per la stilista Gabriella

Gli spoiler de Il Paradiso delle Signore 6, per la puntata di venerdì 24 settembre, riportano che la partenza per Parigi di Gabriella sarà imminente, così i colleghi della stilista decideranno di omaggiarla per l'ultima volta con una festa d'addio.

Al Paradiso, quindi, ci sarà una celebrazione che accompagnerà Rossi, particolarmente emozionata e malinconica, dalla sua onorata professione svolta come stilista al grande magazzino, verso un nuovo capitolo della sua esistenza privata e lavorativa.

Vittorio troverà per puro caso dei disegni di Flora e avrà un'intuizione

Le anticipazioni della fiction daily italiana, per l'episodio di venerdì 24 settembre, svelano che la partenza di Gabriella lascerà un posto vacante al Paradiso.

Lo stilista che avrebbe dovuto prendere il posto di Rossi è saltato per un imprevisto, quindi Vittorio si troverà alle prese con una gatta da pelare.

Il caso vorrà, fortunatamente, che Conti trovi per caso dei disegni fatti da Flora, dimenticati distrattamente da quest'ultima al Paradiso.

A quel punto il cognato di Beatrice avrà un'intuizione: potrebbe chiedere alla figlia di Achille Ravasi di diventare la nuova stilista del grande magazzino meneghino.

Se la ragazza dovesse accettare, Conti sostituirebbe degnamente Gabriella con un'altrettanta talentuosa stilista e potrebbe dormire, professionalmente parlando, sonni tranquilli.

Al contempo, però, Flora sarà in procinto di lasciare Milano per fare ritorno a New York.