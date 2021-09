Le vicende dei protagonisti della Milano degli anni Sessanta proseguono con Il Paradiso delle signore, la soap di Rai 1 arrivata alla sesta stagione. Secondo le anticipazioni della puntata numero otto, che andrà in onda mercoledì 22 settembre, Umberto (Roberto Farnesi) e Adelaide (Vanessa Gravina) saranno abbastanza agitati a causa dell'arrivo di Flora (Lucrezia Massari) in città. Per Vittorio (Alessandro Tersigni) ci sarà un imprevisto con lo stilista che avrebbe dovuto sostituire Gabriella (Ilaria Rossi) e la donna penserà di rimandare la partenza per aiutare il suo capo.

Infine, la figlia illegittima di Achille avanzerà la richiesta di conoscere Adelaide, l'ex moglie di suo padre, e la donna penserà che studiarla da vicino potrebbe essere vantaggioso.

Vittorio dovrà trovare un sostituto per Gabriella: spoiler 22 settembre

Le trame de Il Paradiso delle signore del 22 settembre rivelano che nella puntata che sarà trasmessa mercoledì ci sarà un contrattempo che metterà in difficoltà Vittorio. Lo stilista che il dottor Conti aveva scelto per sostituire Gabriella, infatti, darà forfait all'ultimo momento e questo creerà un forte disagio al proprietario del grande magazzino, visto che si ritroverà senza una delle figure più importanti della sua attività. Quando la signora Bergamini verrà a sapere del problema, penserà che forse sarebbe meglio rimandare la sua partenza per non lasciare il direttore nei guai, visto che lui l'ha sempre supportata negli anni e l'ha aiutata a iniziare la carriera che aveva sempre sognato.

Nel frattempo la collezione appena immessa sul mercato inizierà a dare grandi soddisfazioni al dottor Conti e alla stilista, perché sarà sin da subito un successo.

Flora chiederà di conoscere Adelaide: spoiler Il Paradiso delle signore

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore di mercoledì 22 settembre raccontano che a villa Guarnieri ci sarà un po' di agitazione a causa dell'inaspettato arrivo di Flora a MIlano.

La presenza della figlia illegittima di Ravasi preoccuperà la contessa e suo cognato, nonostante la morte di Achille (Roberto Alpi) sia stata derubricata a incidente. Quando Flora esprimerà il desiderio di conoscere la ex moglie di suo padre, tuttavia, Adelaide e Umberto penseranno che incontrare la ragazza possa essere un ottimo modo per studiarla da vicino e tranquillizzarsi.

Il Paradiso delle Signore va in onda tutti i giorni su Rai 1 alle 15:55 e tutte le puntate della soap diretta da Monica Vullo sono disponibili in streaming su RaiPlay. Il servizio è gratuito e per usufruirne è sufficiente effettuare una registrazione al primo accesso.