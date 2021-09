Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore 6 si concentrano sulla new entry che desterà molta preoccupazione a Villa Guarnieri. Si tratta di Flora Ravasi, figlia del defunto Achille e ex marito della contessa di Sant’Erasmo. La ragazza, nelle nuove puntate della daily soap anni ’60 in programma da lunedì 20 a venerdì 24 settembre, si farà riconoscere al Grande Magazzino per il suo buon gusto nel vestire e come modello culturale in fatto di moda. Inoltre, Vittorio darà una sbirciatina ai bozzetti che Flora finirà per dimenticare al Paradiso e avrà un’intuizione potenziale.

Infine, Tina confiderà a Gabriella cos’è realmente successo tra lei e Sandro Recalcati.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore 6: archiviata ufficialmente la morte di Achille Ravasi

Nelle rinomate vetrine del Paradiso delle Signore saranno esposti i manichini con addosso gli abiti realizzati dalla stilista Gabriella Rossi. Si tratta della sua ultima collezione, perché presto verrà sostituita da un’altra stilista. Ludovica, intanto, scoprirà che ci sono dei grossi problemi con la vendita di Villa Brancia. Roberto, dopo essersi azzuffato con Massimo Riva, deciderà di non rivelare a nessuno della rissa in cui entrambi sono rimasti coinvolti.

Problemi anche per Giuseppe Amato il quale, dopo aver scoperto di aver un figlio nato da una relazione extraconiugale, chiederà un grosso favore a Girolamo: spedire una lettera in Germania.

Adelaide e Umberto verranno a sapere che la morte di Achille Ravasi è stata ufficialmente archiviata come incidente, e tireranno un sospiro di sollievo. Nel frattempo, la città di Milano accoglierà Flora, la figlia dell’ex marito della contessa di Sant’Erasmo.

La verità sul rapporto tra Tina e Sandro nelle prossime puntate de Il Paradiso delle Signore

Nonostante il parere contrario di Adelaide, Ludovica porterà avanti la relazione con Marcello. Arrivata nel capoluogo della Lombardia, la figlia del defunto Achille scoprirà che tutti i suoi bagagli si sono persi e così deciderà di rifarsi il guardaroba al Paradiso.

Le Veneri resteranno ammaliate per il suo buon gusto nel vestire e la competenza in fatto di moda. Successivamente, Flora si presenterà al Circolo dove l’aspetta un assicuratore e grazie a lui verrà a sapere che suo padre le ha lasciato una discreta somma di denaro e una lettera. In vena di confidenze, Tina racconterà a Gabriella che il suo rapporto con Sandro Recalcati è finito da un pezzo. Umberto, nel frattempo, scoprirà che la figlia di Achille è a Milano e riferirà tutto ad Adelaide.

Imprevisto per Gabriella e il grande magazzino

Temendo che Flora si trovi a Milano per una faccenda che riguarda la morte di Achille Ravasi, il commendatore Guarnieri deciderà di incontrarla, per studiarla da vicino.

Vittorio, intanto, scoprirà con amarezza che lo stilista che avrebbe dovuto prendere il posto di Gabriella ha dato forfait e così il Paradiso si ritroverà senza un designer. Dispiaciuta per la notizia, la stilista Rossi penserà di posticipare la data di partenza per dare una mano al signor Conti. Nel frattempo, la nuova collezione a marchio Paradiso incasserà un grande successo, mentre la giovane Ravasi esprimerà il desiderio d’incontrare l’ex moglie di suo padre, ovvero la contessa di Sant’Erasmo.

Vittorio colpito dai bozzetti di Flora: spoiler Il Paradiso delle Signore 6 al 24 settembre

Maria, nelle nuove puntate della sesta stagione de Il Paradiso delle Signore, riceverà una lettera scritta dal suo amato Rocco.

Ludovica scoprirà con amarezza il perché Marcello le ha dato buca al galà del Circolo, e così deciderà di dimettersi come vicepresidentessa. Vittorio troverà un modo per fare partire Gabriella in piena tranquillità. Le abilità giornalistiche di Stefania non passeranno inosservate agli occhi di Roberto, il quale spronerà la ragazza a seguire il suo sogno. Adelaide aggiornerà Umberto sull’incontro avuto con Flora e confesserà di sentirsi sollevata.

Tina sorprenderà Giuseppe e Girolamo fare qualcosa di ambiguo e chiederà spiegazioni al padre. Quest’ultimo implorerà la figlia di non dire niente alla madre. Prima di partire per Parigi, Gabriella si godrà pienamente la sua festa d’addio, non senza un velo di malinconia.

Nel frattempo, Vittorio riuscirà a trovare il degno sostituto della stilista Rossi. Proprio quando Flora sarà sul punto di tornare negli Stati Uniti, il direttore del Paradiso troverà dei bozzetti che la ragazza dimenticherà al Grande Magazzino e resterà colpito dal contenuto. Senza pensarci due volte, proporrà alla giovane Ravasi di diventare la stilista del Paradiso.