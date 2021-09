Prosegue l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore, la soap opera in onda dal lunedì al venerdì alle ore 15:50 su Rai 1. Le anticipazioni relative alla settimana di programmazione che va dal 4 all'8 ottobre svelano nuovi colpi di scena.

Ezio Colombo inizierà a frequentare il grande magazzino piuttosto di frequente per motivi di lavoro. Pertanto Gloria cercherà in tutti i modi di non farsi vedere dal suo ex marito. La capocommessa, in preda all'ansia di essere scoperta, chiederà l'aiuto di Armando. Dopo poco la signorina Moreau comunicherà che deve assentarsi dal lavoro per qualche giorno.

A questo punto Paola si troverà a dover ricoprire il ruolo di capocommessa. Gloria intanto si rifugerà dalla zia Ernesta.

Nel frattempo Agnese, dopo aver notato tracce di presenza femminile in casa di Armando, si mostrerà gelosa dell'uomo. Ferraris prenderà a malincuore una decisione definitiva riguardo al suo rapporto con la signora Amato.

Il Paradiso, spoiler 4-8 ottobre: Gloria non vuole farsi notare dal marito

Le anticipazioni degli episodi de Il Paradiso delle Signore della settimana dal 4 all'8 ottobre rivelano che Ezio diventerà una presenza quasi fissa al grande magazzino. Essendo diventato il direttore della Ditta Palmieri, l'uomo si sarà spesso costretto al recarsi in atelier per discutere dei dettagli delle stoffe.

Gloria non si sentirà a suo agio nel sapere che il suo ormai ex marito frequenta così spesso il suo posto di lavoro. Evidentemente la donna non è pronta ad affrontare Ezio e il loro doloroso passato. Pertanto cercherà in tutti i modi di non farsi vedere da Colombo.

Il Paradiso delle Signore, puntate sino al 8/10: Gloria si rifugia da zia Ernesta

Nel corso delle prossime puntate de Il Paradiso, Gloria, sempre più in preda all'ansia di essere scoperta da Ezio, cercherà conforto in Armando.

Ben presto la donna comprenderà che è meglio allontanarsi per qualche giorno. Quindi comunicherà alle Veneri e al dottor Conti che deve assentarsi dal lavoro per motivi personali.

In sua assenza della signorina Moreau sarà Paola a ricoprire il ruolo di capocommessa del grande magazzino. Gloria nel frattempo troverà momentaneamente rifugio da zia Ernesta.

Anticipazioni fino al 8 ottobre: Agnese gelosa di Armando

Gli spoiler delle prossime puntate preannunciano che Agnese troverà delle tracce di presenza femminile in casa di Armando. Probabilmente si tratta di qualcosa lasciato da Gloria, la quale gli aveva chiesto aiuto e sostegno.

La signora Amato, i cui sentimenti per Ferraris non sono mai svaniti, si scoprirà gelosa di lui. A questo punto, seppur a malincuore, Armando prenderà una decisione definitiva riguardo al suo rapporto con Agnese.