Prosegue l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore, la soap opera in onda dal lunedì al venerdì alle ore 15:50 su Rai 1. Le anticipazioni degli episodi che saranno trasmessi dal 20 al 24 settembre svelano nuovi colpi di scena.

Sono previste delle new entry che renderanno le vicende del grande magazzino ancora più interessanti. Nelle prossime puntate entrerà in scena Flora, la figlia illegittima di Achille Ravasi. La ragazza giungerà a Milano nel momento in cui Umberto e Adelaide sembravano essersi tranquillizzati, poiché la morte di Ravasi è stata archiviata come incidente.

Flora, appena arrivata in città, perderà i bagagli. Pertanto si recherà al Paradiso per fare dei nuovi acquisti. In questa occasione la giovane Ravasi darà prova del suo buon gusto e soprattutto di avere una certa competenza in campo della moda.

Gabriella intanto è pronta a partire per Parigi. La signora Rossi sarà sostituita dal nuovo stilista, un tale Veneziani. Purtroppo quest'ultimo darà forfait, e Vittorio si troverà in difficoltà senza sapere chi possa prendere il posto di Gabriella. Flora per puro caso dimenticherà dei disegni al Paradiso. A questo punto Conti avrà una geniale intuizione.

Il Paradiso, spoiler 20-24 settembre: l'arrivo di Flora Gentile Ravasi

Le anticipazioni relative alle prossime puntate de Il Paradiso delle Signore rivelano che entrerà in scena un nuovo personaggio femminile.

Si tratta di Flora, figlia segreta di Achille Ravasi. La ragazza giungerà a Milano per incontrare un assicuratore che deve parlarle dell'eredità del padre.

Nel frattempo Adelaide ed Umberto tireranno un respiro di sollievo nell'apprendere che la morte di Ravasi è stata archiviata dagli inquirenti come un incidente.

Appena arrivata in città, Flora perderà la propria valigia, pertanto si recherà al grande magazzino per fare delle compere.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Gabriella pronta a partire per Parigi

Nel corso degli episodi che saranno trasmessi dal 20 al 24 settembre Gabriella terminerà la sua ultima collezione per il Paradiso. A questo punto sarà pronta per raggiungere suo marito a Parigi. Al grande magazzino ci sarà un nuovo stilista di nome Veneziani.

Al contempo Flora chiederà di conoscere la contessa: Adelaide inizialmente sembrerà preoccupata, ma una volta conosciuta la ragazza, si tranquillizzerà notevolmente.

Il Paradiso, puntate sino al 24/9: Vittorio trova i bozzetti di Flora

Gli spoiler degli episodi de Il Paradiso delle signore che andranno in onda sino al 24 settembre svelano che ben presto Veneziani verrà meno al suo impegno con il grande magazzino. Vittorio si troverà così momentaneamente senza stilista. A questo punto Gabriella penserà di rimandare la partenza per aiutare Conti, almeno fino a quando non avrà trovato un degno sostituto.

Flora intanto è intenzionata a partire per tornare negli Stati Uniti, ma ha dimenticato dei suoi disegni di abiti al Paradiso. Il caso vorrà che sia proprio Vittorio a trovare questi bozzetti, di cui rimarrà piacevolmente colpito, tanto da pensare a Flora come nuova stilista della sua azienda.