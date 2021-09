La soap opera italiana Il Paradiso delle Signore torna in tv con le nuove puntate che andranno in onda da lunedì 13 a venerdì 17 settembre su Rai 1.

In particolare, le porte del Paradiso si riapriranno e Vittorio Conti vorrà dimenticare Marta e concentrarsi solo sul lavoro. Infatti, l'uomo avrà tante idee e per prima cosa formerà la redazione del Paradiso Market, il cui editore sarà Umberto Guarnieri.

Poco dopo arriverà Tina che farà una grande sorpresa a Gabriella e a tutta la famiglia Amato. La giovane andrà poi a salutare tutte le sue amiche del Paradiso e Vittorio scatterà loro alcune foto durante un servizio fotografico con alcune modelle per il lancio della nuova collezione.

Conti rimarrà sorpresa dalle foto della ragazza e vorrà proprio il suo scatto come copertina della neonata rivista Paradiso Market.

Vittorio sarà pronto a mettere alle spalle il suo matrimonio

Nelle puntate in onda la settimana prossima, riapriranno le porte del Paradiso e Vittorio vorrà mettersi alle spalle il matrimonio finito male con Marta. L'uomo sarà pieno di idee e in primo luogo formerà la redazione del Paradiso Market, il cui editore sarà Umberto Guarnieri. Nel frattempo, Gabriella sarà pronta a disegnare la sua collezione, mentre arriverà una new entry, il cui nome è Roberto Landi, ex collaboratore di Conti. Landi affiancherà quest'ultimo come creativo.

Intanto pure Tina tornerà a Milano e farà una sorpresa a Gabriella.

Poco dopo, la modella Ines deciderà di farsi avanti con Vittorio, ma lui non sarà pronto a intraprendere una nuova relazione. Intanto, Tina con il suo ritorno farà riunire la famiglia Amato dopo tanto tempo.

Tina verrà scelta per la copertina del Paradiso Market

Intanto, anche Agnese sarà molto felice per il ritorno di Tina e così deciderà di presentarla subito ad Armando.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Poi, la giovane Amato andrà a salutare le sue amiche e finirà per caso nell'obiettivo di Conti che starà realizzando le ultime foto alle modelle per il lancio della nuova collezione.

Successivamente, Vittorio vedrà tutti gli scatti delle modelle e dirà a Umberto che la copertina perfetta per il primo numero del Paradiso Market, è proprio lo scatto in cui ha posato Tina Amato.

Quest'ultima però dopo i primi momenti di felicità e spensieratezza per il ritorno, inizierà a mostrare alcune stranezza. In particolare, la giovane non vorrà parlare del suo lavoro e nemmeno di suo marito.

Tina però non sarà l'unica ad avere dei segreti. Infatti, anche Giuseppe nasconderà qualcosa alla sua famiglia, cioè di avere un figlio segreto in Germania. Nel mentre, Vittorio sarà sempre più preso dal servizio fotografico che presto dovrà svolgersi al Paradiso.