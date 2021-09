Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore che andranno in onda su Rai 1 dal 4 all'8 ottobre annunciano puntate ricche di novità e colpi di scena.

Nel corso della settimana verranno trattate le vicende che ruotano attorno ad Adelaide, che farà una scoperta scioccante riguardo la situazione finanziaria di Ludovica Brancia. Nel frattempo, la cognata di Umberto sarà anche incuriosita dalla lettera che Achille ha lasciato a Flora e deciderà di ospitarla a casa, senza il consenso di Umberto.

Inoltre verranno trattate anche le vicende della famiglia Amato e, in particolar modo, quelle di Salvatore, che non si darà per vinto nel corteggiamento di Anna Imbriani e di Agnese, che sarà gelosa di Armando Ferraris, ma il capomagazzino prenderà a malincuore una decisione che la riguarda.

Il Paradiso delle signore, episodi all'8 ottobre: Adelaide fa una scoperta su Ludovica

Adelaide nelle puntate precedenti ha incontrato Flora Ravasi e ha appreso che Achille ha lasciato una lettera a sua figlia. La contessa sarà curiosa di conoscere il contenuto della missiva e chiederà alla stilista di trasferirsi a Villa Guarnieri e la ragazza accetterà l'offerta, nonostante Umberto non sia d'accordo.

Nel frattempo, la zia di Marta farà una scoperta scioccante riguardo la situazione finanziaria di Ludovica Brancia.

Salvatore Amato continua a corteggiare Anna Imbriani

Dopo la partenza di Gabriella per Parigi per raggiungere suo marito Cosimo, Salvatore ha provato a voltare pagina, rivolgendo le sue attenzioni verso Anna.

Dopo avere fatto un regalo ad Imbriani e avere visto una reazione inaspettata nella ragazza, il barista della Caffetteria deciderà di fare un passo indietro. Nel frattempo, però, il giovane Amato scoprirà di avere una passione in comune con Anna e, pertanto, cambierà idea e proverà a conquistarla.

Intanto, Vittorio Conti proporrà ad Imbriani di lavorare al Paradiso, come aiuto contabile di Beatrice.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Agnese è gelosa di Armando

La relazione fra Agnese Amato e Armando è ormai da tempo terminata, per via della volontà della sarta di rimanere accanto a suo marito Giuseppe.

Nelle puntate che andranno in onda fino all'8 ottobre, Ferraris consolerà Gloria che sarà in preda all'ansia, per via del ritorno di suo marito a Milano. Nel frattempo, la mamma di Salvatore scoprirà dei segni di una presenza femminile a casa di Ferraris e diventerà gelosa del suo ex.

Il capomagazzino, inoltre, prenderà a malincuore, una decisione definitiva con Agnese.

Nella settimana dal 4 all'8 ottobre, Il Paradiso delle signore andrà in onda, come di consueto, su Rai 1 dalle 15.55.