Dopo il Grande Fratello Vip, Dayane Mello sta partecipando al Reality Show brasiliano La Fazenda (equivalente dell'italiana La Fattoria). Parlando con una compagna d'avventura, la modella ha lanciato una stoccata a Tommaso Zorzi, dicendo che è diventata più famosa di lui, nonostante non abbia vinto il programma condotto da Alfonso Signorini.

La frecciatina

Dayane Mello è una delle protagoniste de La Fazenda. La 32enne brasiliana si sta dando molto da fare all'interno del programma. In questi giorni, mentre chiacchierava con un'altra concorrente, l'ex gieffina ha tirato in ballo Tommaso Zorzi, dicendo: "Il vincitore non è più famoso di me.

Capisci?".

Dayane ha spiegato che, al termine della sua esperienza all'interno della casa più spiata d'Italia per sei mesi, rispetto al web influencer ha acquisito maggiore popolarità. Il motivo? Mello ritiene che i telespettatori si siano identificati meglio in lei.

Infine Dayane ha confidato che per lei essere più celebre del vincitore del GF Vip 5 è molto gratificante.

La reazione del web influencer

Ovviamente, le dichiarazioni di Dayane Mello non sono passate inosservate al destinatario. Su Instagram, Tommaso Zorzi ha evitato di entrare nel merito della questione, soprattutto in seguito alle molestie subite a La Fazenda dall'ex coinquilina brasiliana. L'influencer milanese si è limitato a dire che non gli interessano i giudizi espressi su di lui nella trasmissione sudamericana.

Durante il Grande Fratello Vip, Dayane e Tommaso sono stati protagonisti di numerosi scontri. Successivamente, i due coinquilini erano riusciti a trovare un punto d'incontro dopo la prematura scomparsa del fratello di Mello. Oggi, però, tra i due sembra essere calato di nuovo il gelo.

Mello vittima di molestie

Nella notte tra sabato 18 e domenica 19 settembre, i concorrenti de La Fazenda hanno potuto organizzare una festa.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Durante il party, Dayane Mello ha bevuto qualche bicchiere di vino in più. Il cantante Nego do Borel, a questo punto, ha provato ad approfittare della situazione. Nonostante sia stato respinto, il concorrente ha continuato a cercare un approccio con Mello. Di fronte all'ennesimo due di picche, Nego ha dapprima offeso Dayane, poi ha lanciato un secchio verso di lei, sfiorandola.

In poche ore l'episodio ha fatto il giro del web. Zorzi ha voluto esprimere la sua solidarietà nei confronti della modella. Tommaso ha spiegato che si tratta di una vicenda deplorevole e che, essendo avvenuta in diretta, sarebbe stato necessario un intervento immediato. Il vincitore del GF Vip 5, infatti, ha affermato che il concorrente che ha molestato Dayane avrebbe meritato l'immediata squalifica da La Fazenda e una pronta denuncia.