Dayane Mello continua ad essere al centro del clamore mediatico. In attesa di una nuova puntata del Reality Show brasiliano, la 32enne è finita in nomination. Dall'Italia, l'amica Rosalinda Cannavò ha chiesto ai fan di Dayane di non votarla per il suo bene.

L'accaduto

Per due settimane consecutive, Dayane sarebbe stata importunata da un altro concorrente al termine di una festa. In occasione della seconda volta, però, la produzione è dovuta intervenire a causa del clamore mediatico suscitato in Italia e in Brasile. Per questo motivo l'autore del gesto è stato squalificato dal gioco.

Nonostante Nego do Borel sia stato squalificato, alcuni telespettatori sono preoccupati per lo stato di salute della modella. Scendendo nel dettaglio, Dayane non ricorderebbe nulla di quanto accaduto a La Fazenda lo scorso venerdì. La diretta interessata ha solamente dichiarato di avere dei lividi su tutto il corpo, ma di non sapere come se li sia procurati.

L'appello di Rosalinda

Tra le persone che in Italia si sono mobilitate di più per sostenere Dayane Mello, c'è stata Rosalinda Cannavò. La 28enne in queste ore, ha lanciato un appello ai fan della modella. Scendendo nel dettaglio, Rosalinda ha chiesto di non votare a favore della 32enne in modo che possa essere eliminata definitivamente dal reality show: "Perché votare per farla rimanere dentro?"

Inoltre, Cannavò ha fatto presente che Mello non ricorderebbe nulla della notte tanto discussa.

Come ribadito dalla 28enne di Messina, la produzione del reality non avrebbe fatto altro che mettere i bastoni tra le ruote a Dayane dal momento che non le avrebbe raccontato la verità e non le avrebbe dato la possibilità di parlare con un legale o uno psicologo. Per questo motivo Rosalinda Cannavò ha chiesto ai telespettatori di non votare a favore di Dayane Mello: "Mettetevi una mano sul cuore e siate meno egoisti".

Il commento di alcuni telespettatori

Su Twitter, alcuni telespettatori de La Fazenda hanno notato l'appello di Rosalinda Cannavò. Un utente ha sostenuto che una presunta violenza non può essere paragonata ad un episodio di intrattenimento. Dunque, Dayane dovrebbe essere eliminata dal programma per capire realmente cos'è accaduto.

Un altro telespettatore ha ribadito l'importanza di far uscire dal gioco la 32enne: "Prima esce, prima potrà curarsi". Infine, un altro fan di Dayane si è domandato perché alcuni telespettatori insistano per far restare la modella all'interno del programma nonostante la gravità dei fatti.

Al contrario di quanto chiesto da Rosalinda e alcuni fan, sul profilo Twitter della modella, chi gestisce la pagina ha invitato i telespettatori a salvare Dayane.