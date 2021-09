Prosegue l'appuntamento con la soap turca Love is in the air, che tornerà in onda in prima visione assoluta anche nella settimana che va dal 4 all'8 ottobre 2021, in prima visione assoluta. Occhi puntati in primis sul rapporto tra Eda e Serkan: la donna apparirà a dir poco disperata e angosciata dal fatto che l'architetto non ricorda più nulla della loro storia d'amore e sembra averla rimossa completamente dalla sua vita, lasciandola così senza parole e fortemente amareggiata.

Serkan non ricorda nulla di Eda: trame Love is in the air 4-8 ottobre

Nel dettaglio, le anticipazioni di Love is in the air della prossima settimana, rivelano che si tornerà alla programmazione "standard" della soap, di cui non sarà più trasmesso l'episodio del sabato pomeriggio.

L'appuntamento, quindi, è in programma dal lunedì al venerdì alle ore 16:50 circa, subito dopo la striscia quotidiana del Grande Fratello Vip 6.

Le trame di queste nuove puntate della soap opera rivelano che Eda dovrà fare i conti con la drammatica perdita di memoria da parte del suo amato, che sembra averla dimenticata e cancellata dalla sua vita.

Eda proverà così un senso di profonda angoscia per questa situazione anche se, il neurologo finirà per tranquillizzarla, dicendole che c'è comunque la possibilità che prima o poi possa recuperare la memoria e quindi tornare ad essere "quello di prima".

Serkan pronto a sposare la sua ex Selin

Le anticipazioni di Love is in the air all'8 ottobre 2021, però, rivelano che Eda deciderà di passare ai fatti e prenderà in mano le redini della situazione, al punto da baciare Serkan pubblicamente, sperando che questo gesto possa aiutarlo a ricordarsi di lei.

Peccato, però, che l'effetto di questa situazione sarà quello opposto, dato che Serkan non gradirà affatto e addirittura chiederà alla sua ex Selin di sposarlo e lo farà pubblicamente, davanti a tutte le persone presenti in quel momento.

E così Selin, dopo aver ricevuto la proposta di matrimonio ufficiale, deciderà di mandare una donna in casa di Serkan con una richiesta ben precisa: dovrà eliminare dall'abitazione tutti gli oggetti e le cose che appartengono ad Eda.

Eda scoppia in lacrime: anticipazioni Love is in the air all'8 ottobre

Le trame della soap opera, in onda nella settimana 4-8 settembre 2021, rivelano che nel momento in cui Eda arriverà a casa dell'architetto per recuperare i suoi effetti personali, troverà già le valigie pronte che la aspettano fuori casa.

Un durissimo colpo per la giovane Yildiz la quale scoppierà in un vero e proprio piano liberatorio, fortemente provata da tutta questa situazione.

Occhi puntati anche sulla coppia composta da Ceren e Ferit: i due si ritroveranno sempre più ai ferri corti e, proprio per questo motivo, decideranno di lasciarsi e di mettere la parola fine alla loro storia d'amore.