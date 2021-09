Torna l'angolo dedicato alle anticipazioni di Love is in the air. La tv turca sta riscuotendo un grande successo tra il pubblico di Canale 5.

La puntata del 6 settembre sarà caratterizzata da tante novità che rivoluzioneranno le dinamiche successive. In particolare, Eda si metterà alla ricerca di una nuova azienda che possa collaborare con quella si Serkan. La sua scelta cadrà sulla Harok, ma le indagini riveleranno la sua poca affidabilità. Balca, che nel frattempo vuole anche conquistare Serkan, modificherà la relazione per eliminare i guai avuti con la giustizia.

Nel frattempo, i problemi tra Aydan e Ayfen continueranno a essere presenti.

Anticipazioni del 6 settembre di Love is in the air: Eda si metterà alla ricerca di una nuova collaborazione

Nella puntata del 6 settembre di Love is in the air, l'Art Life si troverà in grande difficoltà perché l'azienda paesaggistica con cui collaborava deciderà di ritirarsi. A questo punto Eda, sarà costretta a mettersi alla ricerca di una nuova azienda. Tra le varie ipotesi, le verrà in mente la Harok Construction.

Purtroppo, non potrà essere certa della sua decisione perché, poco dopo, si renderà conto che questa azienda non possiede una struttura molto solida. Affidarsi a lei significherebbe rischiare ulteriori problemi e aggiungere nuovi guai a quelli già esistenti.

Trama di Love is in the air del 6 settembre: Ayfer si rifiuterà di aiutare Aydan

Le anticipazioni della soap rivelano che l'associazione benefica di Aydan organizzerà un nuovo evento benefico. Avendo bisogno di collaboratori, la donna deciderà di rivolgersi a Ayfer per chiederle di partecipare.

Quest'ultima, in linea con il pensiero espresso durante l'ultima discussione, non accetterà la proposta e le dirà di non avere alcuna intenzione di aiutarla.

Aydan riuscirà a farle cambiare idea?

Intanto, Eda assumerà qualcuno per indagare sulla Harok. L'obiettivo sarà quello di verificare la sua posizione e la sua affidabilità. La ragazza potrà fidarsi solo se tutto risulterà in regola.

Balca vorrà conquistare Serkan

Nella puntata del 6 settembre verranno alla luce tutti i problemi giudiziari della Harok.

Basterebbe questo per negarle la possibilità di collaborare con l' Art Life, ma Balca troverà uno stratagemma per eliminare dalla relazione tutti gli elementi a suo sfavore.

Inoltre, Melek e Figen scopriranno che Balca ha un interesse sentimentale nei confronti di Serkan. Infatti, spesso si reca da Suzi per avere consigli su come corteggiarlo.