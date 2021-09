Arrivano le nuove anticipazioni settimanali della soap opera turca Love is in the air, che narra il contrastato e tormentato amore fra Eda Yildiz e Serkan Bolat. Le nuove trame si riferiscono alle puntate italiane che andranno in onda in Italia dal 13 al 17 settembre 2021, tutti i giorni su Canale 5 a partire dalle ore 16:30.

Le vicende della settimana saranno principalmente incentrate sui festeggiamenti per il Capodanno, sull'arresto di Serkan, sui ricatti di Semiha ai danni di Eda e sulla decisione di quest'ultima di lasciare il Bolat per proteggerlo.

Serkan viene arrestato

Le anticipazioni di Love is in the air segnalano che nel corso dei festeggiamenti per l'ultimo dell'anno, Aydan e Ayfer rimarranno piacevolmente stupite da un piatto preparato dallo chef Alexander. Nel frattempo, Balca chiederà a Serkan di raggiungerla a casa sua, fingendo la presenza di un ladro. Più tardi, il giovane si recherà alla festa di Capodanno, premurandosi di raccontare ad Eda i motivi del suo ritardo. Sarà proprio in quell'occasione che la polizia arriverà sul posto per arrestarlo. Le accuse su di lui si riveleranno false, il giovane verrà rilasciato soltanto dopo che Eda cederà al ricatto della nonna.

Il rilascio di Serkan farà cadere le accuse su di lui e su Semiha, anche se rimarranno in molti a nutrire dei sospetti su di lei.

Balca metterà in atto un piano per conquistare Serkan ma tutti i suoi tentativi si riveleranno un completo fallimento. Più tardi, Bolat andrà a cercare Eda per parlarle ma al suo posto troverà Ayfer che gli chiederà di lasciare in pace la nipote.

Eda lascia il suo fidanzato

I dipendenti dell'Art Life si riuniranno per trovare un modo per impedire che l'immagine dell'azienda venga rovinata dall'incarcerazione di Serkan.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Lo chef Alexander inviterà Aydan e Ayfer a cena nello stesso momento senza che loro sospettino qualcosa. Per fronteggiare al meglio le problematiche dell'Art Life, Engin inviterà tutti i suoi colleghi a casa sua, mettendo in serie difficoltà Piril.

Dopo aver saputo che suo padre è stato arrestato alle Bahamas per possesso di denaro falso, Serkan si convincerà che qualcuno ha ordito un complotto per danneggiare la sua famiglia.

Il nuovo cliente dell'Art Life, il signor Melih inviterà Eda, Serkan e Semiha in un hotel per ringraziarli del progetto che hanno creato per la sua nuova casa. Lì, la Yildiz sarà costretta a lasciare il suo fidanzato per evitare pesanti ripercussioni della nonna. Una volta usciti gli ospiti, Melih ammirerà uno dei suoi quadri in cui è ritratta una donna di nome Esma, quasi uguale ad Eda.

Nel tentativo di controllare la nonna, Eda fingerà di assecondarla, scoprendo che ha pagato uno scagnozzo per avere dei documenti top secret che potrebbero infangare Serkan. Convinta di ciò, la giovane deciderà di intrufolarsi di nascosto a casa della nonna per rubarli, ma verrà sorpresa da Tahir. A quel punto, Semiha porterà la nipote a cena per farle credere che Serkan e Balca siano usciti insieme.