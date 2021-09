Arrivano le nuove anticipazioni settimanali della soap opera turca 'Love is in the air', che narra gli amori e le disavventure di un gruppo di amici residenti ad Istanbul. Le nuove trame si riferiscono alle puntate inedite che andranno in onda in Italia dal 27 settembre al 1° ottobre 2021, tutti i giorni su Canale 5 a partire dalle ore 16:50.

Le vicende di questa settimana saranno principalmente incentrate sulla preoccupazione di Aydan ed Eda per le sorti di Serkan, sul ritorno improvviso di quest'ultimo, sull'amnesia del Bolat, sull'equivoco fra Engin e Piril e sull'intenzione di Melo, Erdem e Leila di aiutare Serkan a superare la sua amnesia.

Eda spera nel ritorno di Serkan

Le anticipazioni di 'Love is in the air' ci segnalano che, nonostante le sue preoccupazioni per Serkan, Aydan regalerà ad Eda un anello di famiglia come ringraziamento per il suo sostegno. A due mesi dall'incidente in cui è stato coinvolto il Bolat, nessuno sa dove lui sia finito o cosa gli sia successo. In sua assenza, Eda è diventata socia della Holding, gestendo con successo tutte le operazioni economiche dello studio Art Life. Nel tempo libero, insieme a Deniz, prosegue le ricerche per trovare Serkan, perché convinta che lui sia ancora vivo a differenza di tutti gli altri che credono che lui non possa tornare più a Istanbul.

Selin riporta il suo ex a casa

Inaspettatamente, Serkan farà ritorno mano nella mano con Selin, sorprendendo tutti.

Più tardi, la giovane spiegherà che, dopo l'incidente, Serkan non ricorda nulla dell'ultimo anno della sua vita, quindi è ancora convinto di essere fidanzato con lei. La notizia lascerà esterrefatta Eda che non avrà nessuna intenzione di rinunciare all'amore della sua vita. Per questa ragione, cercherà in tutti i modi di risvegliare l'amore che Serkan provava per lei.

Saputo del ritorno del figlio, Aydan correrà ad abbracciarlo, proponendogli di farsi vedere da un nuovo medico per ulteriori accertamenti. Inoltre, gli prometterà di organizzare in suo onore un grandioso party di bentornato con tutti i dipendenti della sua azienda. Engin ascolterà involontariamente una conversazione telefonica fra Piril e un'amica, convincendosi che la sua fidanzata aspetti un bambino.

Quello che il giovane non sa è che Piril, al telefono, stava parlando di una gatta in procinto di partorire dei cuccioli che lei vorrebbe adottare e portare a casa. Il malinteso fra i due innamorati finirà per dare il via ad una serie di equivoci che finirà per metterli alla prova. Mentre si troveranno al loro caffè, Ayfer e Deniz verranno a sapere che Serkan è tornato e non ricorda nulla di Eda, rimanendone sorpresi. Melo, Erdem e Leyla tenteranno di trovare un modo per aiutare il Bolat a recuperare la sua memoria.