Le puntate di Love is in the air che andranno in onda dal 20 al 25 settembre vedranno tra le protagoniste indiscusse il personaggio di Ayfer, particolarmente turbata dalla vicinanza intercorsa tra Eda Yıldız e Semiha. Sarà quest’ultima che proverà con ogni arma a sua disposizione ad allontanare Eda dall’amato Serkan. I due innamorati verranno colti da attimi di gelosia indiscussa. Per quale motivo? I due si ritroveranno nello stesso ristorante accompagnati da due persone a loro care, Balca e Melih. Sarà la stessa Balca che proverà a far ingelosire Eda, ma purtroppo per lei dovrà fare i conti con un contrattempo, ovvero una reazione allergica che costringerà Serkan a ritornare nella propria abitazione.

Nel corso della serata, Balca ed Eda Yıldız lasceranno trapelare un clima di tensione che terminerà con una forte discussione.

Alexander si confronta con Aydan e Ayfer

Nei prossimi episodi della serie turca si parlerà anche dello stato d’ansia in cui si troverà Piril, turbata dalla visita a sorpresa del padre. Ma presto l’attenzione verrà ancora spostata su Serkan ed Eda, che per la gioia dei telespettatori trascorreranno una nottata insieme in preda alla passione.

Nel frattempo Alexander si confronterà con Aydan e Ayfer e dirà loro di essersi infatuato di una donna affascinante (sconosciuta al pubblico).

Anticipazioni ricche di emozioni quelle che raccontano della volontà d Balca di dirigersi a Parigi accompagnata da Serkan.

Per farla ingelosire, Balca parlerà della partenza con Eda dicendole che i due si devono recare in Francia per prendere parte ad un evento di lavoro.

Piril scompare, Eda e Serkan la cercano

In prossimità della partenza, Serkan riceverà la proposta di nozze da parte di Eda: l’uomo accetterà, ma prima di godersi il momento dovrà superare un altro imprevisto: la scomparsa di Piril.

Immediatamente Eda e Serkan daranno il via alle ricerche, ma poco dopo si assisterà al ritorno di Piril.

Passata la paura, Serkan e l’amata si dedicheranno alla loro promessa di nozze e penseranno di comunicare la lieta notizia a Semiha, ma anche ad Ayfer. Melo purtroppo rovinerà il magico momento, in quanto avrà già raccontato quanto accaduto alla coppia.

Così il clima si farà teso e Serkan cercherà di placare le ire di Eda e Melo portando la sua amata al ristorante. Sarà quella l’occasione per riconfermare la proposta di nozze, con l’intento di convincere anche i familiari ad accettare la loro scelta. Purtroppo, Ayfer e Aydan saranno contrari e si opporranno al lieto fine.