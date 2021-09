Quelle che arrivano dalla Turchia, e che vedremo a breve anche in Italia, sono anticipazioni di Love is in the air ricche di novità. Tra i personaggi protagonisti dei prossimi episodi, non ci saranno solamente Eda e Serkan, ma anche Ayfer, che avrà dei problemi con Alexander Zucco, il cuoco di origini italiane di cui sembra essersi infatuata. I due si fidanzeranno, ma presto la donna scoprirà che in realtà il suo amato in passato ha avuto relazioni, anche contemporaneamente, con più donne, tra queste Daria. Alexander nasconde di avere altre storie e amanti?

Ayfer e Alexander sempre più vicini

Come confermato dalle ultime anticipazioni, riferite alle trame turche che prossimamente vedremo anche in Italia, Ayfer e Alexander si avvicineranno al punto da intraprendere un'emozionante relazione sentimentale.

Il tutto, però, accadrà quando Serkan sarà lontano dal suo paese. Come risaputo, la caduta di un aeromobile su cui stava viaggiando porterà Bolat a perdere la memoria: l'uomo non ricorderà nulla del suo ultimo anno di esistenza.

In questo frangente, Zucco cercherà di approfittare della situazione e chiederà alla sua fidanzata a dire a tutti, compresa Eda, della loro storia d’amore. Purtroppo per lui, la donna inizialmente rifiuterà la richiesta di Alexander, ma alla fine la resistenza di Ayfer crollerà, tanto che lei si confiderà con Eda sulla sua relazione con il cuoco.

Quest’ultima preciserà però di essersi già accorta da tempo di un loro intreccio amoroso, in quanto insospettata dai loro strani comportamenti.

Ma le sorprese all’interno della soap turca non tardano ad arrivare, perché Ayfer farà una scoperta che la turberà.

Ayfer scopre una passata relazione di Alexander

Nel corso di una giornata trascorsa al centro estetico, Ayfer scoprirà che il suo fidanzato, l’anno precedente, aveva avuto una storia d’amore con Daria, membro del circolo capitanato da Bolat Senior.

Daria, non sapendo della situazione sentimentale di Zucco, parlerà male di lui, precisando anche che Alexander l’ha allontanata senza alcun preavviso e in concomitanza della festa di San Valentino. A quanto pare, l’uomo la tradiva con altre donne.

Impaurita dalla situazione, Ayfer penserà che Zucco possa fare la stessa cosa con lei.

La donna, addirittura, si convincerà che l’uomo le darà buca nel giorno di San Valentino, magari inventando qualche strana scusa.

Ma non saranno questi i problemi per Ayfer. Zucco, in realtà, capirà che Aydan prova qualcosa per lui, tanto da invitarlo a cena. Il cuoco dirà ad Aydan che in qualche occasione ha pensato di lasciare Ayfer per via della sua poca fiducia, ma in realtà questa sarà un menzogna. L’uomo sembra essere intenzionato a giocare con più carte, proprio come un vero latin lover.