Prosegue l'appuntamento con la soap opera Love is in the air, confermata nei pomeriggi autunnali di Canale 5. Le anticipazioni riguardanti le nuove puntate turche che presto andranno in onda anche in Italia, rivelano che ci saranno un bel po' di sorprese e colpi di scena. Occhi puntati in primis su Eda, che dovrà fare i conti con il tradimento da parte della sua migliore amica mentre Serkan deciderà di convolare a nozze con la sua ex donna.

Anticipazioni turche Love is in the air: Eda viene tradita dalla sua amica

Nel dettaglio, le anticipazioni turche di Love is in the air rivelano che tutto cambierà dopo il drammatico incidente aereo che farà perdere la memoria a Serkan.

Da quel momento in poi, Eda si ritroverà a dover fare i conti con una serie di imprevisti che renderanno tutto particolarmente complicato e difficile da gestire, soprattutto nel rapporto con il giovane architetto Bolat, il quale non ricorda nulla della loro storia d'amore.

Eda, infatti, per cercare di riconquistare di nuovo Serkan e provare così a farlo ingelosire deciderà di annunciare le nozze finte con il suo amico Deniz.

Le trame turche della soap rivelano che, nel momento in cui l'annuncio diventerà ufficiale, Ceren non la prenderà affatto bene, dato che la donna è segretamente innamorata di Deniz.

Scontro acceso tra Eda e Ceren

E così, Ceren pur sapendo che si tratta di un finto matrimonio quello tra Eda e Deniz, deciderà di tradire la fiducia della sua migliore amica e lo farà andando da Serkan e confessandogli il piano che la donna sta mettendo in piedi.

Un vero e proprio affronto nei confronti di Eda, la quale si sentirà profondamente delusa dalla sua amica del cuore, dato che mai si sarebbe aspettata un tradimento simile da parte sua.

E così, i rapporti tra le due donne diventeranno molto più complicati: Ceren accuserà la Yildiz di essere una persona egoista e di pensare solo ed esclusivamente a se stessa.

Insomma un periodo tutt'altro che semplice per Eda, la quale ben presto si ritroverà a fare i conti con un'altra pesante minaccia.

Serkan annuncia le nozze con la sua ex: trame turche Love is in the air

Le anticipazioni turche delle nuove puntate di Love is in the air, che presto andranno in onda anche in Italia su Canale 5, rivelano che ci sarà spazio anche per la scoperta del matrimonio che Serkan ha scelto di organizzare con la sua ex fidanzata.

Il giovane Bolat, dopo il terribile incidente aereo che gli ha fatto perdere la memoria, non ricorda più niente di Eda ma non ha cancellato i ricordi della sua relazione con Selin.

Per questo motivo, deciderà di riprendere in mano le redini del loro rapporto e annuncerà pubblicamente di voler sposare Selin, così da poter diventare marito e moglie. Un vero e proprio choc per Eda che, tuttavia, anche stavolta deciderà di non arrendersi.

L'attore di Serkan sarà ospite in tv a Verissimo

Come si preparerà ad affrontare l'ennesimo colpo basso che le è stato inflitto? Riuscirà a fare in modo che il suo amato Serkan eviti di celebrare le nozze con la sua ex fidanzata oppure il matrimonio andrà in porto regolarmente?

In attesa di scoprire l'evolversi della situazione e le novità di questo turbolento rapporto tra Eda e Serkan, tutti i fan della soap turca non potranno perdersi il prossimo appuntamento con Verissimo, il talk show del sabato pomeriggio di Canale 5.

Questa settimana, infatti, tra gli ospiti ci sarà anche Kerem Bursin, il celebre attore turco che in Love is in the air veste proprio i panni di Serkan Bolat, ormai diventato uno dei personaggi del momento maggiormente apprezzati dal pubblico di Canale 5.