Prosegue l'appuntamento su Canale 5 con la soap opera Love is in the air e le anticipazioni turche delle nuove puntate che presto andranno in onda anche in Italia rivelano che ci saranno un bel po' di colpi di scena e clamorose novità. Ma, una delle più importanti, riguarda la durata complessiva di questa soap che non durerà in eterno, così come avrebbero sperato i numerosi fan. La soap con Eda e Serkan, infatti, in Turchia ha già chiuso i battenti e tra qualche mese il gran finale arriverà anche su Canale 5 con la messa in onda delle ultime puntate di sempre.

Chiude i battenti Love is in the air: la soap finisce con la seconda serie

Nel dettaglio, le anticipazioni riguardanti la programmazione tv rivelano che la soap opera giungerà definitivamente al termine con la seconda stagione di messa in onda.

L'ultima puntata, in patria, è stata trasmessa lo scorso 8 settembre: con la seconda stagione è calato definitivamente il sipario su questa soap che ha saputo appassionare il pubblico e ha sancito il successo dei due attori protagonisti.

Kerem Bursin recentemente è stato anche in Italia, ospite nel salotto televisivo di Verissimo per la sua prima intervista dopo il successo di Love is in the air. L'attore ha saputo far breccia nel cuore degli spettatori italiani, al punto da essere considerato una sorta di rivale di Can Yaman, l'altro divo turco protagonista di svariate serie e soap di successo.

Il finale della soap: Eda e Serkan ritornano insieme

Ma cosa succederà nel corso delle puntate finali di Love is in the air?

Quali saranno i colpi di scena che vedranno coinvolti Eda e Serkan? Le anticipazioni turche rivelano che per la coppia ci sarà un trionfo dell'amore.

I due, infatti, dopo essersi ritrovati dopo un lungo periodo di separazione e dopo che Serkan ha scoperto di avere anche una figlia (di cui ignorava l'esistenza fino a quel momento) decideranno di riprendere in mano le redini della loro relazione e di riprovare a costruire tutto dal punto in cui l'avevano lasciato.

Ben presto, però, ci sarà una nuova bella notizia che rallegrerà le vite della coppia. Eda, infatti, scoprirà di essere nuovamente in dolce attesa.

Eda e Serkan genitori per la seconda volta: anticipazioni Love is in the air

Le anticipazioni turche della fortunatissima soap opera in onda su Canale 5 rivelano che, questo annuncio, renderà felicissimo Serkan il quale per la prima volta avrà la possibilità di sperimentare fin dal primo momento, la gioia di diventare padre e poter crescere in maniera diretta un bambino.

Il colpo di scena, però, riguarderà il momento del parto. Eda e Serkan si troveranno nel bosco quando la donna comincerà ad avere delle fortissime contrazioni. Gli spoiler della soap opera rivelano che Eda partorirà proprio in quel bosco e potrà contare sull'aiuto del suo amato Serkan, che si trasformerà in un perfetto ostetrico.