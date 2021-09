Prosegue l'appuntamento in prima visione assoluta con la soap opera Love is in the air e le anticipazioni delle nuove puntate turche in programma prossimamente su Canale 5, rivelano che ci saranno un bel po' di colpi di scena. Occhi puntati sul percorso che affronteranno Eda e Serkan, i quali dopo aver affrontato un periodo di crisi in cui sono stati distanti ben cinque anni, riusciranno finalmente a ritrovarsi e tra di loro tornerà il sereno, al punto che Yildiz scoprirà di essere nuovamente incinta.

Anticipazioni turche Love is in the air: si riaccende la passione tra Eda e Serkan

Nel dettaglio, le trame turche delle puntate finali di Love is in the air, rivelano che ci saranno un bel po' di novità: dopo il salto temporale di cinque anni, durante i quali Eda e Serkan sono stati distanti l'uno dall'altro, si ritroveranno nuovamente per puro caso.

Un incontro che sancirà il ritorno della passione e dei sentimento tra i due protagonisti della soap opera e che sarà caratterizzato anche da una serie di clamorose rivelazioni.

In particolar modo, Eda confesserà a Serkan che per tutti questi anni gli ha tenuto nascosto un segreto legato alla loro vita di coppia.

La donna, infatti, aveva scoperto di essere in dolce attesa del suo primo figlio ma non aveva detto nulla al giovane Bolat.

Serkan scopre di avere una figlia segreta

Per tutti questi anni, quindi, Serkan non è stato messo a conoscenza del fatto di avere una figlia: le anticipazioni turche delle ultime puntate di Love is in the air, rivelano che l'architetto così si ritroverà di punto in bianco a dover fare il padre con una bambina di cui ignorava l'esistenza.

Ma i colpi di scena non sono finiti qui, perché nonostante lo shock che Serkan avrà nel momento in cui scoprirà di essere diventato padre, deciderà comunque di riprendere in mano le redini della sua relazione con Eda e insieme decideranno di ricostruire la loro famiglia.

E così, una volta ritrovata la sintonia e l'armonia di un tempo, gli spoiler della soap opera turca rivelano che i due faranno una bellissima scoperta.

Eda incinta per la seconda volta: anticipazioni ultime puntate Love is in the air

Yildiz, infatti, scoprirà di essere in dolce attesa del suo secondo figlio: una notizia che rallegrerà in primis il giovane Bolat, dato che per la prima volta avrà la possibilità di veder crescere suo figlio, fin dal primo giorno.

E sarà proprio nel corso delle ultime puntate della seconda stagione, che ci sarà il lieto evento. Eda e Serkan si troveranno insieme nel bosco, per fare una passeggiata, quando ad un certo punto la donna farà i conti con delle improvvise doglie.

Eda si renderà conto subito che è giunto il momento di partorire e così chiederà al suo amato Bolat di aiutarla: il parto, quindi, avverrà proprio nel bosco e per Yildiz sarà fondamentale la presenza e il sostegno di Serkan, che si trasformerà per l'occasione in un perfetto ostetrico.

E così, calerà il sipario su questa fortunata soap opera, che proseguirà su Canale 5 per tutta la stagione autunnale (mentre in Turchia è andato già in onda l'atteso finale).