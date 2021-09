Cambia la programmazione di Love is in the air, la soap turca che sta proseguendo la sua messa in onda su Canale 5 anche in questa stagione autunnale. A partire da lunedì 20 settembre, ci saranno delle nuove modifiche al palinsesto della rete ammiraglia Mediaset e, a farne le spese, sarà la soap opera con protagonisti Eda e Serkan, che continua a riscuotere un buon successo dal punto di vista degli ascolti, con una media che arriva a toccare anche il 18% di share.

Le novità della programmazione di Canale 5 dal 20 settembre 2021

Nel dettaglio, le anticipazioni sul palinsesto di Canale 5, rivelano che dal prossimo 20 settembre, la programmazione si arricchirà della presenza del daytime di Amici 21, il fortunato talent show ideato e condotto da Maria De Filippi.

L'appuntamento con la striscia quotidiana del seguitissimo talent show quest'anno durerà molto di più rispetto al passato. Mediaset, infatti, ha deciso di dedicare ben trenta minuti quotidiani all'appuntamento con Amici, che sarà in onda dal lunedì al venerdì alle ore 16.10 circa.

Di conseguenza questa puntata extra-large del daytime di Amici farà slittare tutti gli altri appuntamenti della rete, tra cui la striscia del Grande Fratello Vip 6, che da questo lunedì partirà alle 16:40 circa.

Il nuovo orario di Love is in the air: la soap sarà ridotta

A seguire, poi, soltanto dalle 16:55 in poi, ci sarà spazio per il nuovo appuntamento con la soap opera turca Love is in the air, che andrà in onda fino alle 17:35 circa, quando poi ci sarà Pomeriggio 5 condotto da Barbara d'Urso.

Di conseguenza, a partire da questo lunedì pomeriggio, le puntate della soap opera turca saranno ridotte e dureranno complessivamente 40 minuti (compresa la pubblicità).

Il pubblico, quindi, dovrà abituarsi alla messa in onda di mezza puntata al giorno che finirà per allungare ancora di più i tempi di conclusione di questa serie, che ha ottenendo degli ottimi numeri anche nel palinsesto autunnale di Canale 5.

Ma cosa succederà nel corso delle prossime puntate di Love is in the air? Le anticipazioni riguardanti la fortunata soap opera turca, rivelano che Eda e Serkan si prepareranno al tanto atteso matrimonio.

Le nuove anticipazioni di Love is in the air

I due, infatti, sono riusciti finalmente a fregarsene dei giudizi negativi delle loro rispettive famiglie e, per questo motivo, hanno scelto di dare spazio al loro amore.

Non tutto, però, andrà secondo il piano sperato. Ben presto, infatti, si verificheranno dei nuovi colpi di scena che renderanno tutto complicato.

Serkan, ad esempio, sarà vittima di uno spaventoso incidente aereo che gli causerà problemi: al risveglio, infatti, non ricorderà più niente del suo ultimo anno di vita e di conseguenza avrà dimenticato tutta la sua turbolenta storia d'amore con Eda.