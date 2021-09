Cambio programmazione per la soap opera Love is in the air, che continua ad appassionare gli spettatori ed ha conquistato anche la promozione nel palinsesto autunnale di Canale 5. A partire da sabato 18 settembre, ci saranno delle sostanziali modifiche alla programmazione della rete ammiraglia Mediaset e, tra le new entry, spicca anche la soap opera con protagonisti Eda e Serkan, alla quale spetterà il compito di trainare la nuova edizione di Verissimo, il talk show condotto da Silvia Toffanin.

Cambia la programmazione del weekend Mediaset

Nel dettaglio, Mediaset in questi giorni ha scelto di rivedere i palinsesti del fine settimana per la stagione autunnale 2021.

Il talent show Amici di Maria ha lasciato la collocazione del sabato pomeriggio per spostarsi alla domenica, a partire dal prossimo 19 settembre, lasciando così vuota la fascia pomeridiana che va dalle 14 alle 16:30 circa.

E così, dal 18 settembre spetterà alla soap opera prendere il posto di Maria De Filippi. Si partirà, come avviene già nel daytime feriale, con Beautiful e Una Vita e poi a seguire ci sarà spazio anche per la nuova puntata di Love is in the air.

La soap Love is in the air approda anche nel sabato pomeriggio di Canale 5

La fortunata serie turca andrà in onda nello slot orario che va dalle 15:15 alle 16:30 circa e quindi, rispetto all'orario di messa in onda nel daytime feriale, sarà trasmesso in netto anticipo rispetto all'orario di questi giorni.

Dal 20 settembre, poi, con il ritorno di Amici 21 nel daytime di Canale 5, la programmazione di Love is in the air subirà un'ulteriore modifica e la soap partirà intorno alle 16:50 circa, dando poi la linea a Pomeriggio 5.

I fan di Eda e Serkan, quindi, dal prossimo lunedì 20 dovranno abituarsi alla messa in onda di puntate più brevi anche se saranno "ripagati" dall'appuntamento extra-large del sabato pomeriggio.

Intanto, nel nostro Paese, prosegue il grande successo della serie turca che continua ad ottenere ogni giorno una media superiore al 18% di share.

L'arrivo in Italia di Kerem Bursin, il protagonista di Love is in the air

In queste ore, poi, si è diffusa la notizia dell'arrivo in Italia di Kerem Bursin, l'attore che veste i panni di Serkan Bolat.

Dopo aver postato una foto su Instagram in cui annunciava lo sbarco nel nostro Paese, i fan della soap opera di Canale 5 sono letteralmente "impazziti" e attendono con trepidazione di vederlo presto in televisione.

Kerem Bursin, infatti, ha registrato un'intervista per la trasmissione Verissimo, condotta da Silvia Toffanin, dove si racconterà per la prima volta, aprendo il suo cuore ai milioni di spettatori che lo seguono e che si sono appassionati alle vicende della soap turca.