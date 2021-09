Cambio programmazione in arrivo per la soap opera Love is in the air, promossa nel palinsesto autunnale di Canale 5 dopo i buoni ascolti registrati nel corso della stagione estiva. La soap con protagonisti Eda e Serkan, non andrà in onda solo nel daytime feriale della rete ammiraglia Mediaset, ma approderà anche al sabato pomeriggio nelle prossime settimane di settembre, per "tamponare" il vuoto lasciato dal talent show Amici 21, condotto da Maria De Filippi.

Le novità della programmazione Mediaset: ecco cosa cambia

Nel dettaglio, Mediaset ha scelto di apportare delle sostanziali modifiche alla programmazione della propria rete ammiraglia e, nel weekend, ci sarà un cambio di messa in onda per il talent show Amici 21.

Inizialmente il programma era previsto di sabato pomeriggio a partire dal 18 settembre ma, all'ultimo minuto, si è scelto di cambiare giorno di messa in onda. Così, per le prime due settimane, Amici 21 passerà alla domenica pomeriggio di Canale 5, nella fascia oraria che va dalle 14 alle 16:30 circa.

Amici 21 di domenica, Love is in the air anche di sabato

Di conseguenza, il passaggio del talent show al dì di festa della rete ammiraglia Mediaset, lascerà un vuoto nella programmazione del sabato pomeriggio, che sarà colmato dalle soap, compresa Love is in the air.

La soap turca con protagonisti Eda e Serkan, il 18 e il 25 settembre, andrà in onda anche di sabato pomeriggio, nella fascia oraria che va dalle 15:20 alle 16:30 circa, quando poi la linea passerà a Verissimo, il talk show condotto da Silvia Toffanin che quest'anno raddoppierà la sua messa in onda e sarà trasmesso anche di domenica.

Come se la caverà la soap in questa inedita fascia oraria? Riuscirà a conquistare lo stesso il gradimento del pubblico che ha seguito gli episodi trasmessi fino a questo momento?

La soap con Eda e Serkan cambia orario anche nel daytime feriale

In attesa dei verdetti Auditel per le puntate del weekend della soap turca, a partire da lunedì 20 settembre, ci saranno delle modifiche anche per quanto riguarda la programmazione feriale di Love is in the air.

Con il ritorno della striscia quotidiana di Amici 21 (che quest'anno durerà circa 30 minuti) la soap perderà spazio nel palinsesto della rete ammiraglia. I nuovi episodi, infatti, saranno trasmessi dalle ore 16:50 alle 17:35 circa, dopodiché la linea passerà come sempre a Barbara d'Urso, pronta a prendere in mano le redini del suo Pomeriggio 5, il talk show di attualità, cronaca e politica.

Situazione diversa, invece, per Brave and Beautiful: la soap è stata sospesa dai palinsesti autunnali, ma che dovrebbe tornare in onda nel corso della prossima estate 2022.