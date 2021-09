Cambia la programmazione di Love is in the air, la fortunata soap opera turca che questa estate ha debuttato nel pomeriggio di Canale 5 e che prosegue la sua messa in onda anche nel palinsesto autunnale. Le anticipazioni rivelano che ci saranno delle novità legate alla programmazione del sabato pomeriggio, complice il fatto che tornerà nuovamente Amici di Maria De Filippi nella sua storica collocazione, dopo la parentesi domenicale di due settimane.

Cambia la programmazione della soap Love is in the air su Canale 5

Nel dettaglio, come riportato dalla Guida Tv Mediaset, dal prossimo 2 ottobre ci saranno delle modifiche alla programmazione della rete ammiraglia Mediaset.

Al pomeriggio, infatti, non ci sarà più spazio per la messa in onda del "blocco soap" e a farne le spese sarà in primis Love is in the air, la serie turca con protagonista Eda e Serkan, che in queste ultime settimane è andata in onda anche al sabato, occupando la fascia oraria che nel periodo autunnale è nelle mani di Amici di Maria De Filippi.

In queste settimane di settembre, Mediaset aveva chiesto a Maria De Filippi di abbandonare temporaneamente il sabato per traslocare di domenica pomeriggio, dato che l'appuntamento con Scene da un matrimonio condotto da Anna Tatangelo, non era ancora pronto del tutto.

Amici 21, quindi, ha debuttato nel giorno di festa della rete ammiraglia del Biscione ma dal prossimo 2 ottobre ci sarà un nuovo cambio programmazione.

Sospesa la puntata del sabato della soap con Eda e Serkan

Il talent show ideato e condotto da Maria De Filippi tornerà nuovamente in onda di sabato pomeriggio e questa sarà la sua collocazione nel palinsesto per le restanti settimane della programmazione autunnale 2021.

Di conseguenza, al sabato pomeriggio, non ci sarà più spazio per la messa in onda delle soap Una Vita e Love is in the air, che salteranno l'appuntamento per la messa in onda di Amici 21.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Tuttavia, mentre Una Vita tornerà in onda di domenica pomeriggio (dal 3 ottobre) con un doppio episodio, la soap turca con Eda e Serkan continuerà la sua regolare messa in onda soltanto nel palinsesto feriale, con la consueta programmazione che va dalle 16:55 alle 17:35 circa.

Proseguono gli ottimi ascolti di Love is in the air

La soap opera turca quindi, sarà ufficialmente sospesa dal sabato pomeriggio di Canale 5 ma i fan potranno continuare a seguire le vicende della seguitissima coppia dal lunedì al venerdì.

Intanto gli ascolti continuano ad essere molto positivi: in queste prime settimane di nuova programmazione autunnale, la soap turca ha appassionato una media di circa 1,6 milioni di spettatori al giorno, arrivando a toccare anche punte del 19% di share in daytime.