Sul piccolo schermo sono conosciuti come Eda Yildiz e Serkan Bolat, sono i protagonisti della popolare serie Love is in the Air. Nella realtà, invece, sono Hande Erçel e Kerem Bürsin e fanno coppia anche fuori dal set. La loro storia d'amore continua ad appassionare milioni di fan che si chiedono da tempo come sia nato l'amore tra i due attori. Ci ha pensato Kerem a rispondere a questa domanda, nel corso di un'intervista rilasciata a Verissimo che andrà in onda sabato 25 settembre. L'attore turco, oltre a parlare delle sue origini e della carriera, ha ufficializzato davanti al pubblico il suo legame con Hande.

Il trentaquattrenne ha dichiarato: "Voglio vivere liberamente con la persona che ho scelto. Se nascondi qualcosa non stai vivendo totalmente".

A Verissimo Kerem Bürsin si racconta e parla dell'amore: 'Hande è eccezionale'

L'affascinante interprete di Serkan Bolat in Love is in the air (in originale Sen Çal Kapımı) si è lasciato andare ad una lunga intervista rilasciata in Italia nel salotto di Silvia Toffanin. Nella puntata di Verissimo in onda il 25 settembre verrà mostrata la chiacchierata tra la conduttrice e il divo turco che, stando alle anticipazioni, non si è risparmiato in confidenze.

"Hande è una persona eccezionale ed è bellissima", ha ammesso Bürsin parlando della compagna. L'attore ha poi raccontato com'è nato l'amore con la collega, precisando che non si è trattato di un colpo di fulmine.

"La scintilla è scoccata dopo un po'. Prima siamo diventati amici. Poi è diventato sempre più difficile vederla come un'amica".

'Se nascondi qualcosa non stai vivendo', ha dichiarato Kerem Bürsin a Verissimo

Kerem Bürsin, sempre nel corso dell'intervista rilasciata a Verissimo, ha confessato: "Io e Hande stavamo insieme tutto il tempo ed è nata l'amicizia.

L'amore è arrivato dopo'. Il legame tra gli interpreti di Serkan ed Eda è stato rafforzato dal tempo trascorso sul set di Love is in the air. Inizialmente, i due innamorati hanno pensato di tenere il pubblico all'oscuro della loro relazione. Con il passare del tempo, però, è stato sempre più difficile nasconderla.

A tal proposito, l'attore turco ha motivato la sua decisione di rendere pubblico il loro rapporto: "Se nascondi qualcosa, non stai vivendo totalmente.

Io, invece, voglio vivere liberamente la mia vita con la persona che ho scelto".

Kerem Bürsin e il rapporto con le sue origini: 'Sono un attore turco che arriva negli Stati Uniti'

Kerem è nato in Turchia, a Istanbul, ma ha vissuto per molti anni tra l'Asia e l'Europa. Per un lungo periodo è stato negli Stati Uniti dove ha preso il diploma e ha conseguito la laurea in Comunicazione e marketing. L'attore di Love is in the air, sempre nel corso dell'intervista, ha dichiarato di non aver mai vissuto in Turchia per molto tempo. Inoltre ha aggiunto: "Tornare nel mio paese natale mi ha fatto capire le mie origini. Adesso, quando vado in America sono un attore turco che arriva negli Stati Uniti'.

Infine, Bürsin ha parlato del suo impegno sociale a favore delle donne: "Le donne non dovrebbero preoccuparsi di andare in giro la sera o di come sono vestite. Viviamo tutti nello stesso mondo, ma gli uomini non hanno queste preoccupazioni".