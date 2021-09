Bellissime novità per le numerose fan di Kerem Bursin, l'affascinane interprete di Serkan Bolat ossia il protagonista di Love is in the air. Mentre la soap, in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì, continua ad appassionare il pubblico con l'amore tra Eda e l'architetto, la star turca è giunta in Italia, precisamente è atterrato a Milano Malpensa con un volo proveniente direttamente da Istanbul. A renderlo noto è stata la redazione di Verissimo attraverso i profili social: Kerem verrà intervistato da Silvia Toffanin.

L'interprete di Serkan nel salotto di Silvia Toffanin

Verissimo sta facendo le cose in grande: da questa stagione, che partirà il prossimo 18 settembre, il talk show raddoppia ed andrà in onda oltre che il sabato, con il consueto appuntamento delle 16,00, anche la domenica. E gli ospiti di Silvia Toffanin saranno anche quest'anno di alto livello. La redazione del fortunato programma ha già reso noto che una stella turca si accomoderà nel salotto televisivo di Canale 5. Come è stato l'anno scorso per Can Yaman e Demet Ozdemir, stavolta toccherà a Kerem Bursin raccontare di se stesso, dal punto di vista personale e professionale.

L'attore, amatissimo interprete dell'architetto Serkan Bolat, è giunto a Milano, per cui molto probabilmente la sua intervista verrà trasmessa a breve.

Non appena la notizia dell'arrivo del turco si è diffusa sui social, su Twitter le numerose fan hanno creato un hashtag ad hoc che è subito schizzato in tendenza, piazzandosi alle prime posizioni, ossia #keremitalylovesyou. Infatti, è bene sottolineare che Kerem può contare su un numero elevatissimo di seguaci che ne conoscono ogni movimento pubblico.

Serkan e Eda: l'amore dal set alla vita reale

Ma se le fan speravano di vedere un'intervista di coppia con Hande Ercel, alias Eda Yildiz nella soap ambientata in Turchia, purtroppo resteranno deluse. L'attore è giunto da solo in Italia, ma è cosa nota che i due giovani fanno coppia non solo sul set ma anche nella vita reale.

Gli attori si sono innamorati mentre lavoravano e adesso sono inseparabili, come testimoniano i dolci scatti che entrambi condividono sui social con tanto di dediche romantiche.

Non è però improbabile che Silvia Toffanin faccia qualche domanda a Kerem sulla fidanzata. L'attore risponderà o manterrà il riserbo sulla sua vita sentimentale? Per saperlo, non manca tanto: la redazione non avrebbe diffuso le immagini dell'attore se non avesse avuto intenzione di inserire la sua intervista in una delle prime puntate del talk. E chissà che successivamente anche Hande non giunga nel nostro paese per nuove dichiarazioni.