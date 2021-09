Dopo il successo ottenuto in Turchia in termini di ascolti, la popolare e appassionante soap opera intitolata Love is in the air (Sen Çal Kapimi) è entrata nei cuori di tantissimi telespettatori anche in Italia. Le anticipazioni dell'episodio del 1° ottobre svelano che Ayfer Yildiz (Evrim Dogan) non nasconderà il suo immenso stupore, alla stessa maniera di Deniz Saraçhan (Sarp Can Köroğlu), quando saprà che Serkan Bolat (Kerem Bürsin) pur essendo sopravvissuto da un tragico incidente, ha subìto un forte shock. Quest'ultimo ha rimosso dalla sua mente tutto ciò che è successo nel suo ultimo anno di vita, cancellando di conseguenza l’ingresso della nuova fiamma Eda (Hande Erçel).

L’architetto addirittura sarà convinto di essere ancora legato alla sua ex fidanzata Selin Akatakan (Bige Önal).

Anticipazioni Love is in the air, episodio 1 ottobre: Ayfer apprende che Serkan è tornato a Istanbul

Nel corso della novantatreesima puntata della serie televisiva sbarcata in Italia nel periodo estivo e in onda sulla rete ammiraglia Mediaset venerdì 1° ottobre 2021 al solito orario, per cominciare Engin (Anıl İlter) dopo aver ascoltato casualmente una conversazione telefonica della fidanzata Piril (Başak Gümülcinelioğlu) con un’amica, crederà che sia in dolce attesa. Il migliore amico di Serkan fraintenderà le parole pronunciate dalla sua promessa sposa, poiché la stessa in realtà si riferiva a una gatta vicina al parto.

Nel contempo Ayfer e Deniz, mentre si troveranno nell’hotel in cui quest’ultimo lavora, riceveranno una notizia sconvolgente, poiché apprenderanno che la vita di Bolat è cambiata radicalmente a causa dell’incidente aereo in cui è stato coinvolto rischiando di morire. La zia di Eda e l’amico d’infanzia della giovane studentessa verranno a conoscenza quindi del fatto che il ricco architetto ha rimesso piede a Istanbul, senza però avere alcun ricordo della storia d’amore con la sua amata a causa di un’amnesia.

Melo, Erdem e Leyla uniscono le loro forze per far tornare la memoria all’architetto Bolat

Per concludere Melo (Elçin Afacan), Erdem (Sarp Bozkur) e Leyla (İlkyaz Arslan) uniranno le loro forze per far ricongiungere Serkan e Eda.

In particolare l’obiettivo dei tre amici sarà quello di far tornare la memoria al facoltoso imprenditore: ci riusciranno a portare a termine la difficile impresa?

Si potrà assistere al tanto atteso ritorno di fiamma tra i protagonisti assoluti, innamorati anche nella vita di tutti i giorni? Non resta che attendere, i prossimi avvenimenti per avere la risposta.