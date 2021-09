La soap opera Love is in the air continua a intrattenere i telespettatori italiani con tanti colpi di scena.

Nel corso dell’episodio che i telespettatori avranno modo di vedere su Canale 5 nel pomeriggio di mercoledì 22 settembre 2021, Eda Yildiz (Hande Erçel) dopo tutte le minacce ricevute dalla perfida nonna Semiha Yıldırım (Ayşegül İşsever) stupirà Serkan Bolat (Kerem Bürsin) chiedendogli di diventare suo marito.

Trama Love is in the air, puntata del 22 settembre: la giovane Yildiz fa una proposta di matrimonio a Serkan

La puntata dello sceneggiato (il cui titolo il lingua originale è Sen Çal Kapimi) di mercoledì 22 settembre 2021 dalle ore 16:20 circa, non riserverà poche sorprese ai numerosi fan affezionati alle vicende di tutti i protagonisti.

Le anticipazioni raccontano che Serkan sarà veramente in procinto di partire per recarsi a Parigi con la manager delle pubbliche relazioni Balca (İlayda Çevik) come quest’ultima aveva fatto sapere alla sua rivale in amore Eda, ma per motivi di lavoro: in particolare l’architetto avrà un appuntamento importante a cui non potrà mancare.

Poco prima del decollo dell’aereo in cui salirà il suo amato, Eda farà un gesto del tutto inaspettato, visto che prenderà il posto dell’hostess: a sorpresa la giovane studentessa, dopo aver organizzato tutto alla perfezione, stupirà il ricco imprenditore facendogli una proposta di matrimonio.

Serkan non appena la fanciulla gli chiederà di sposarla, non le nasconderà la propria immensa felicità oltre al suo stupore.

Piril viene sequestrata, Bolat e Eda corrono in aiuto dell’amico Engin

Proprio quando l’aereo starà per atterrare, Serkan riceverà una chiamata telefonica urgente da parte di Engin (Anıl İlter): quest’ultimo sarà parecchio disperato e comunicherà al suo fidato amico che la sua promessa sposa Piril (Başak Gümülcinelioğlu) è stata sequestrata.

A questo punto Bolat e Eda non perderanno tempo e correranno in aiuto di Engin.

In quale modo verrà accolta la decisione della giovane Yildiz e del ricco architetto di volersi sposare da amici e familiari? Ma soprattutto Aydan (Neslihan Yeldan) e Ayfer (Evrim Dogan) che non hanno mai nascosto di non vedere di buon occhio la vicinanza tra la loro nipote e Serkan, saranno contente per loro? Piril invece si ricongiungerà con Engin sana e salva? Non resta che attendere le prossime anticipazioni per avere le risposte.