La serie televisiva turca Love is in the air continua a ottenere degli ottimi risultati in termini di ascolti. Nel corso della puntata che verrà trasmessa il 7 settembre 2021, Eda Yildiz (Hande Erçel) dovrà ricredersi su Balca Koçak (İlayda Çevik): in particolare quest’ultima con la complicità di Suzi farà intendere alla giovane studentessa di essere ancora impegnata dal punto di vista sentimentale.

Eda a questo punto dovrà andare a Parigi con Serkan Bolat (Kerem Bürsin) dopo una scommesso.

Anticipazioni Love is in the air, puntata del 7 settembre: Piril preoccupata, Balca scatena la gelosia di Eda

Gli spoiler dell’episodio in onda sulla rete ammiraglia Mediaset martedì 7 settembre 2021 dalle ore 15:30 sino alle 16:20 circa, dicono che mentre tutti i dipendenti dell’azienda Art Life attenderanno il risultato di una gara d’appalto importante, Engin (Anıl İlter) avrà l’ennesimo problema da risolvere dopo aver fatto una proposta di matrimonio alla fidanzata Piril (Başak Gümülcinelioğlu): quest’ultima non nasconderà il suo evidente turbamento riguardo al ricevimento nuziale, poiché a quanto pare sembrerà non gradire che come da tradizione ci siano tanti invitati.

Nel contempo Serkan rilascerà un’intervista che verrà molto apprezzata dalla nuova arrivata Balca: la reazione di quest’ultima finirà per scatenare la gelosia di Eda per l’ennesima volta.

La giovane studentessa infatti non perderà tempo per far notare a Serkan che la loro scommessa è stata vinta da lei, in quanto la manager delle pubbliche relazioni ha dimostrato davvero di avere un interesse nei suoi confronti. Nonostante ciò il ricco architetto continuerà a pensarla in modo diverso e sarà certo che Balca non abbia alcun secondo fine.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Melek conduce delle indagini, Serkan vince la scommessa fatta con Eda

A questo punto Melek (Elçin Afacan) farà delle indagini per scoprire chi è il misterioso insegnante che suggerisce alla sostituta di Selin (Bige Önal) quali mosse mettere in pratica per fare breccia di Serkan: colei che continuerà a dare dei consigli a Balca si rivelerà essere Suzi.

Quest’ultima coprirà le spalle all’astuta manager poiché non appena si accorgerà che Eda sospetta di loro, le farà intendere che la sua rivale in amore è turbata a causa di una relazione ed è indecisa se lasciarsela alle spalle o meno.

Alla giovane Yildiz non rimarrà altro che fare un passo indietro e ammetterà a Serkan di aver perso la scommessa: di conseguenza Eda si vedrà costretta a cenare a Parigi con l’architetto dopo la sua sconfitta.