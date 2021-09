Le prossime puntate di Love is in the air (Sen Çal Kapımı, ndr) saranno incentrate sulle trame della puntata turca numero 31 (andata in onda nel Paese d'origine il 13 febbraio 2021). Il gruppo di amici si riunirà per il baby shower di Piril, che diventerà lo scenario per l'annuncio di una data di matrimonio. Infatti Deniz comunicherà a Eda il giorno in cui si sposeranno e questa sarà una mossa decisa dal complotto messo in atto da lui e Selin.

I sentimenti di Ceren fuori controllo

Andando con ordine, Selin organizzerà una cena in uno yacht insieme a Serkan, Eda e Deniz, ma Melo vorrà che la sua amica rimanga da sola con l'architetto, così rinchiuderà Selin nel suo ufficio dell'Art Life.

Deniz, invece, verrà bloccato da Ceren. La ragazza, infatti, è innamorata di lui, ma i suoi sentimenti saranno totalmente fuori controllo a causa dei suo problemi psichici. Infatti è convinta che Eda, a causa della sua vicinanza a Deniz, sia la rovina della sua vita. A ogni modo, la ragazza rivelerà a quest'ultimo il suo amore, arrivando addirittura a baciarlo, ma i suoi sentimenti non saranno ricambiati.

Serkan ed Eda da soli nello yacht

Serkan ed Eda, quando saranno nello yacht da soli, parleranno del loro passato, anzi l'architetto cercherà di capire meglio il loro rapporto. Eda gli racconterà ciò che sono stati, ma la conversazione non avrà l'effetto sperato, infatti lui non si ricorderà nulla e si sentirà in dovere di scusarsi con Eda.

Visto che non può "restituirle" l'anno che hanno trascorso insieme, vuole almeno che abbia indietro il simbolo del loro amore.

In una collana, infatti, metterà l'anello di fidanzamento che Eda gli ha restituito e glielo donerà: la ragazza lo accetterà volentieri. Eda sarà sempre più innamorata di lui e forse dentro di sé nutrirà la possibilità di tornarci insieme.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Il complotto tra Deniz e Selin

Intanto arriverà il giorno del baby shower di Piril, che si svolgerà il giorno di San Valentino. Una giornata che riserverà tante sorprese a Eda, perché la ragazza non potrà immaginare che Selin sa del suo finto fidanzamento e soprattutto che è in combutta con Deniz per cercare di separarla definitivamente da Serkan.

A ogni modo tutti si riuniranno intorno a Piril e nel locale in cui si svolgerà la festa giungerà Farouk, un vecchio amico di Serkan ed Eda. Lui non sarà aggiornato sugli ultimi avvenimenti, così dirà all'architetto di non vedere l'ora di partecipare al suo matrimonio con Eda. Serkan, però, gli dirà che non succederà mai, visto che lui si sposerà con Selin.

Quel "mai" sarà un pugno nello stomaco per Eda e la situazione diventerà ancora più bizzarra quando arriverà Deniz. Quest'ultimo, infatti, avrà in serbo un regalo per Eda. La ragazza l'aprirà e troverà l'invito del matrimonio suo e di Deniz: sarà il 20 aprile 2021. Dopo un primo momento di titubanza, forse Eda penserà che Deniz stia al suo gioco, così deciderà di anticipare la data del matrimonio al 20 marzo, non immaginando il complotto tra l'uomo e Selin. A ogni modo, "l'ufficialità" delle nozze farà ingelosire parecchio Serkan.